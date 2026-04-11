Semifinal BAC 2026: Fajar/Fikri dan Tiwi/Fadia Jadi Tumpuan Indonesia di Ningbo

Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri di Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2026, Ningbo Olympic Sports Center, China.

Dua pasangan andalan Indonesia menghadapi ujian berat pada babak semifinal Kejuaraan Bulu Tangkis Asia (BAC) 2026 yang berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center, China, Sabtu (11/4).

Ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri serta ganda putri Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti menjadi tumpuan Merah Putih untuk menjaga peluang meraih gelar di ajang kontinental bergengsi tersebut.

Fajar/Fikri Waspadai Kuda Hitam Korea

Di sektor ganda putra, Fajar/Fikri akan berhadapan dengan pasangan Korea Selatan Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju yang tampil sebagai kuda hitam sepanjang turnamen berlangsung.

Pasangan Korea itu sukses mencuri perhatian setelah secara beruntun menyingkirkan sejumlah unggulan kuat. Mereka menumbangkan juara dunia Takuro Hoki/Yugo Kobayashi asal Jepang di babak kedua, lalu melanjutkan kejutan dengan mengalahkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik dari Malaysia di babak perempat final.

Sebelumnya, Kang/Ki juga telah menyingkirkan wakil Indonesia lainnya, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, pada babak pertama.

Meski secara peringkat Fajar/Fikri lebih diunggulkan, tren positif yang tengah dijalani lawan membuat laga ini diprediksi berlangsung ketat dan penuh kejutan.

Emban Misi Revans Lawan Tuan Rumah

Tantangan yang tak kalah berat menanti pasangan ganda putri Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Keduanya akan berhadapan langsung dengan unggulan pertama sekaligus tuan rumah, Liu Sheng Shu/Tan Ning dari China.

Pasangan China tersebut tampil sangat dominan dan belum sekalipun terkalahkan sepanjang musim ini. Mereka juga berstatus juara bertahan di ajang ini, menjadikan laga ini sebagai salah satu ujian terberat bagi Indonesia.

Meski demikian, Tiwi/Fadia datang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Sebelum mencapai semifinal, mereka sukses menumbangkan dua pasangan unggulan secara beruntun — Baek Ha-na/Lee So-hee dari Korea Selatan di babak kedua, dan Rin Iwanaga/Kie Nakanishi dari Jepang di perempat final.

Laga ini juga menyimpan nuansa revans bagi Indonesia. Liu/Tan sebelumnya telah menyingkirkan pasangan Tanah Air lainnya, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, pada babak awal turnamen.

Jadwal Wakil Indonesia di Semifinal BAC 2026

Rangkaian pertandingan semifinal dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB. Adapun jadwal penampilan kedua wakil Indonesia adalah sebagai berikut: