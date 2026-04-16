Semifinal Liga Champions: PSG Vs Munchen, Arsenal Tantang Atletico Madrid

Kamis, 16 April 2026 - 07:17 WIB

Drama perempat final telah usai, menyisakan empat tim terbaik yang akan bertarung memperebutkan tiket menuju partai puncak Liga Champions 2025/2026.

Kejutan besar mewarnai langkah para semifinalis, terutama keberhasilan Bayern Munchen menyingkirkan sang raja Eropa, Real Madrid, dalam drama tujuh gol yang luar biasa.

Kini, fokus beralih ke babak empat besar. Berikut adalah ulasan lengkap dan jadwal duel panas semifinal mendatang!

PSG vs Bayern Munchen

Bayern Munchen melangkah ke semifinal dengan mental baja. Setelah menang 2-1 di leg pertama, Die Roten nyaris terjungkal saat menjamu Real Madrid di Allianz Arena.

Meski Arda Guler tampil menggila dengan brace-nya dan Kylian Mbappe sempat membawa Madrid memimpin, Bayern melakukan comeback fantastis di menit-menit akhir lewat Luis Diaz dan Michael Olise untuk menang 4-3 (agregat 6-4).

Kini, tantangan berikutnya adalah PSG. Duel ini diprediksi akan menjadi adu tajam lini serang paling mematikan di dunia saat ini.

Leg I: 29 April 2026

Leg II: 7 Mei 2026

Atletico Madrid vs Arsenal

Di sisi lain bagan, Arsenal berhasil mempertahankan keunggulan tipis mereka. Bermodalkan kemenangan 1-0 di leg pertama, The Gunners bermain super disiplin saat menjamu Sporting CP.

Meski laga berakhir imbang 0-0, pertahanan kokoh Meriam London sudah cukup untuk mengantar mereka ke semifinal.

Lawan mereka bukan main-main: Atletico Madrid. Skuad asuhan Diego Simeone dikenal dengan pertahanan "gerendel" yang akan menjadi ujian berat bagi kreativitas serangan Arsenal.

Leg I: 30 April 2026

Leg II: 6 Mei 2026