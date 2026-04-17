Semifinal Liga Europa: Aston Villa Vs Forest, Braga Tantang Freiburg
Aston Villa melenggang ke semifinal Liga Europa (foto:EuropaLeague)
Semifinal Liga Europa akan menyajikan duel tim Inggris antara Nottingham Forest menghadapi Aston Villa dan Braga vs Freiburg.
Nottingham Forest berhasil mencapai semifinal Liga Europa setelah menyingkirkan Porto dengan agregat 2-1 pada babak perempat final, demikian catatan UEFA.
Nottingham Forest mengemas kemenangan dengan skor tipis 1-0 atas Porto pada leg kedua setelah sebelumnya pada leg pertama bermain imbang 1-1 di kandang Porto.
Sementara itu, Aston Villa melaju ke semifinal Liga Europa setelah menyingkirkan wakil Italia Bologna pada babak perempat final dengan agregat mencolok 7-1.
Aston Villa mengemas kemenangan dengan skor 4-0 atas Bologna pada leg kedua perempat final Liga Europa setelah sebelumnya menang 3-1 di Italia.
Selanjutnya pertandingan semifinal Liga Europa akan menyajikan laga antara wakil Portugal Braga menghadapi klub Liga Jerman Freiburg.
Braga mencapai babak semifinal setelah menyingkirkan wakil Spanyol Real Betis dengan agregat 5-3 pada babak perempat final.
Pada leg kedua Braga mengamankan kemenangan dengan skor 2-4 di kandang Real Betis, sedangkan di leg pertama kedua tim bermain imbang 1-1.
Selanjutnya Freiburg mampu menyingkirkan wakil Spanyol lainnya Celta Vigo pada babak perempat final Liga Europa dengan agregat telak 6-1.
Freiburg berhasil mengemas kemenangan ketika dua leg bertemu dengan Celta Vigo dengan masing-masing skor 3-0 dan 3-1.
Selanjutnya pertandingan leg pertama babak semifinal Liga Europa dijadwalkan berlangsung Kamis (30/4), sedangkan leg kedua digelar sepekan berselang.
Berikut pertandingan semifinal Liga Europa 2025/2026:
Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa.