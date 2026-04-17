Semifinal Liga Europa: Aston Villa Vs Forest, Braga Tantang Freiburg

Jumat, 17 April 2026 - 07:37 WIB

Semifinal Liga Europa akan menyajikan duel tim Inggris antara Nottingham Forest menghadapi Aston Villa dan Braga vs Freiburg.

Nottingham Forest berhasil mencapai semifinal Liga Europa setelah menyingkirkan Porto dengan agregat 2-1 pada babak perempat final, demikian catatan UEFA.

Nottingham Forest mengemas kemenangan dengan skor tipis 1-0 atas Porto pada leg kedua setelah sebelumnya pada leg pertama bermain imbang 1-1 di kandang Porto.

Sementara itu, Aston Villa melaju ke semifinal Liga Europa setelah menyingkirkan wakil Italia Bologna pada babak perempat final dengan agregat mencolok 7-1.

Aston Villa mengemas kemenangan dengan skor 4-0 atas Bologna pada leg kedua perempat final Liga Europa setelah sebelumnya menang 3-1 di Italia.

Selanjutnya pertandingan semifinal Liga Europa akan menyajikan laga antara wakil Portugal Braga menghadapi klub Liga Jerman Freiburg.

Braga mencapai babak semifinal setelah menyingkirkan wakil Spanyol Real Betis dengan agregat 5-3 pada babak perempat final.

Pada leg kedua Braga mengamankan kemenangan dengan skor 2-4 di kandang Real Betis, sedangkan di leg pertama kedua tim bermain imbang 1-1.

Selanjutnya Freiburg mampu menyingkirkan wakil Spanyol lainnya Celta Vigo pada babak perempat final Liga Europa dengan agregat telak 6-1.

Freiburg berhasil mengemas kemenangan ketika dua leg bertemu dengan Celta Vigo dengan masing-masing skor 3-0 dan 3-1.

Selanjutnya pertandingan leg pertama babak semifinal Liga Europa dijadwalkan berlangsung Kamis (30/4), sedangkan leg kedua digelar sepekan berselang.

Berikut pertandingan semifinal Liga Europa 2025/2026:

Braga vs Freiburg

Nottingham Forest vs Aston Villa.