Semifinal Piala Uber 2026: Sulit Bendung An Se-young, Indonesia Siap Curi Poin di Sektor Ganda!

Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia bersiap menghadapi ujian terberat mereka di ajang Piala Uber 2026.

Setelah sukses melampaui target semifinal, Srikandi Merah Putih kini harus berhadapan dengan tembok raksasa bernama Korea Selatan di Forum Horsens, Denmark, Sabtu (2/5).

Laga ini bukan sekadar perebutan tiket final, melainkan pembuktian regenerasi skuad Indonesia di tengah dominasi "Negeri Ginseng" yang dipimpin oleh tunggal putri nomor satu dunia, An Se-young.

Sang "Monster" yang Belum Terkalahkan

Korea Selatan datang dengan kekuatan penuh. Nama An Se-young menjadi momok paling menakutkan. Sepanjang turnamen, ia tampil nyaris tanpa cela. Di perempat final, ia melibas wakil Taiwan dengan skor telak 21-7 dan 21-8.

Bagi Indonesia, ini menempatkan Putri Kusuma Wardani (Putri KW) dalam posisi krusial. Secara statistik, Putri memang tertinggal 0-9 dalam rekor pertemuan melawan An.

Namun, performa Putri yang sedang menanjak setelah mengalahkan Line Christophersen (Denmark) di perempat final menjadi modal kepercayaan diri yang penting.

Misi Mencuri Poin di Sektor Ganda

Jika An Se-young diprediksi bakal mengamankan poin pertama untuk Korea, maka beban berat ada di pundak sektor ganda dan tunggal kedua. Indonesia harus cerdik mengatur strategi.

Korea Selatan memiliki pasangan ganda putri kelas dunia seperti Baek Ha-na/Lee So-hee.

Namun, Indonesia tidak kalah gertak. Kekuatan kolektif dari Siti Fadia Silva Ramadhanti dan energi baru dari pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi diharapkan mampu menjadi pendulang poin.

Mengenang Memori Manis Uber Cup 2024

Meski Korea Selatan lebih diunggulkan di atas kertas, Indonesia punya modal sejarah. Pada edisi 2024, Indonesia berhasil menumbangkan Korea dengan skor tipis 3-2.

Meski komposisi pemain tahun ini banyak berubah—tanpa Gregoria Mariska dan Komang Ayu—semangat "underdog" justru bisa menjadi senjata rahasia.

Munculnya nama-nama baru seperti Ester Nurumi Tri Wardoyo dan Ni Kadek Dhinda Amartya memberikan warna baru yang belum terbaca sepenuhnya oleh lawan.

Strategi Kunci Menuju Final

Untuk bisa meruntuhkan dominasi Korea, ada dua hal yang wajib dilakukan tim Indonesia:Menjaga Nafas Pertandingan: Menahan gempuran di partai-partai awal agar tekanan psikologis berpindah ke kubu Korea.

Efektivitas Ganda Putri: Memaksimalkan sektor ganda sebagai lumbung poin paling realistis.

Piala Uber selalu melahirkan kejutan. Seperti kata pepatah bulu tangkis, bola itu lonjong dan peringkat dunia bukan jaminan di kejuaraan beregu. Indonesia sudah pernah melakukannya dua tahun lalu, dan besok adalah waktu yang tepat untuk melakukannya sekali lagi.