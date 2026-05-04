Sempat Berhenti Bekerja, Hayatunnisa Kini Temukan Arah di Program MBG

Kisah Hayatunnisa di Bogor yang bangkit dari masa sulit setelah merawat ibunya, kini menjadi relawan Program Makan Bergizi Gratis dan menemukan arah baru. (Foto: BGN)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga membuka ruang baru bagi masyarakat yang terlibat dalam operasionalnya. Salah satunya dialami Hayatunnisa, relawan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jogjogan Silma 2, Kabupaten Bogor.

Setiap hari, aktivitasnya dimulai sejak dini hari. Sekitar pukul 03.00, ia telah bersiap menuju dapur untuk menjalankan tugas di bagian pemorsian makanan yang akan didistribusikan kepada para siswa.

Namun, perjalanan Hayatunnisa hingga berada di titik ini tidak berlangsung singkat. Ia sebelumnya bekerja sebagai guru taman kanak-kanak selama dua tahun sebelum akhirnya memutuskan berhenti karena kondisi keluarga.

“Saya berhenti kerja karena ibu jatuh dari tangga, tangannya patah. Waktu itu fokus merawat ibu sampai sekitar delapan bulan,” ujarnya.

Selama masa tersebut, ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk memastikan pemulihan sang ibu berjalan dengan baik. Setelah kondisi keluarga membaik, ia mulai mencari peluang untuk kembali beraktivitas.

Kesempatan itu datang ketika dapur MBG Jogjogan Silma 2 mulai beroperasi. Ia kemudian memutuskan bergabung sebagai relawan untuk mendapatkan pengalaman baru.

“Pengen coba cari pengalaman. Kebetulan juga diizinkan sama orang tua,” katanya.

Lingkungan kerja yang ia temui berbeda dari pekerjaan sebelumnya. Ritme kerja di dapur menuntut kecepatan, ketelitian, dan kemampuan beradaptasi dengan tim yang beragam.

“Banyak pelajaran yang didapat. Disiplin waktu, terus bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain juga,” ujarnya.

Selain itu, ia merasakan adanya ikatan kebersamaan yang kuat di antara para relawan.

“Senangnya karena bisa bareng-bareng sama teman-teman. Di sini kerasa kekeluargaannya,” tuturnya.

Meski pekerjaan dilakukan sejak dini hari dengan ritme yang cepat, Hayatunnisa mengaku tetap menikmati proses tersebut.

“Capek pasti, tapi senangnya juga ada,” katanya.

Dalam kesehariannya, ia menyadari bahwa tugas yang dijalankan memiliki dampak langsung bagi penerima manfaat, terutama anak-anak yang membutuhkan asupan gizi.

“Yang penting kita lakukan sebaik mungkin, karena ini untuk orang lain,” ujarnya.

Hayatunnisa juga menilai program MBG memberikan manfaat ganda, tidak hanya bagi penerima makanan, tetapi juga bagi masyarakat yang terlibat dalam operasional dapur.

“Sekarang cari kerja itu nggak mudah. Jadi program MBG ini sangat membantu, untuk relawan di sini dan untuk anak-anak juga,” katanya.

Ia berharap program tersebut dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak pihak. Bagi dirinya, dapur SPPG menjadi ruang untuk memulai kembali setelah sempat berhenti dalam perjalanan hidup.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga memiliki dampak sosial dengan membuka peluang kerja dan pengalaman baru bagi masyarakat.