Sempat Goyah Dihantam Petinju Korsel, Alycia Baumgardner Menang Angka

Petinju Amerika Serikat, Alycia Baumgardner, sukses mempertahankan gelar juara dunia kelas super bulu (59 kg) versi WBA, IBF, dan WBO. Baumgardner meraih kemenangan angka atas petinju Korea Selatan, Shin Bo Mi Re, dalam laga yang berlangsung di Madison Square Garden, Sabtu (18/4/2026) WIB.

Tiga juri memberikan skor telak 98-92, 98-92, dan 99-91 untuk keunggulan Baumgardner.

Pada dua ronde pertama, Baumgardner mengendalikan pertarungan dengan pukulan jab yang terus menekan Shin. Namun, di ronde ketiga, Shin berhasil mendaratkan pukulan kanan keras yang sempat membuat kaki Baumgardner goyah.

Baumgardner kembali menggunakan strategi jab di ronde keempat setelah berhasil menstabilkan posisinya. Meski sempat terkena pukulan lagi di ronde keenam akibat terlalu percaya diri, petinju berusia 31 tahun itu mengubah taktik pada ronde kedelapan dan kesembilan.

Ia mulai bertarung dengan banyak bergerak menggunakan ujung kaki. Strategi ini membuat tekanan dari Shin menjadi tidak efektif karena pukulannya banyak yang tidak mengenai sasaran.

Menjelang akhir pertandingan, kedua petinju sempat terlibat saling tukar pukulan keras. Walaupun pertarungan terlihat kompetitif di ronde-ronde terakhir, ketiga juri tetap memberikan skor mutlak bagi kemenangan Baumgardner.

Hasil ini memperkuat rekor Baumgardner menjadi 18 kemenangan (tujuh KO) dan satu kekalahan. Sebaliknya, kekalahan ini membuat rekor Shin Bo Mi Re menjadi 19 kemenangan (delapan KO), empat kekalahan, dan tiga hasil seri.