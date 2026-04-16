Sempat Kena Terjang Badai, Global Sumud Flotilla Kembali Berlayar Tembus Blokade Gaza

Misi kemanusiaan dunia untuk Palestina kembali bergerak. Setelah sempat terhenti akibat cuaca buruk, armada Global Sumud Flotilla (GSF) resmi melanjutkan pelayaran dari Barcelona, Spanyol, menuju perairan internasional Laut Mediterania, Rabu (15/4/2026).

Misi ambisius untuk menembus blokade Gaza ini sebelumnya terpaksa bersandar kembali ke pelabuhan setelah badai hebat menerjang perairan Spanyol, sesaat pascapelepasan 30 kapal di Dermaga Moll de la Fusta, Minggu (12/4/2026).

"Armada Global Sumud mengonfirmasi keberangkatan resmi dari Barcelona setelah penundaan sementara akibat faktor cuaca," tulis pernyataan resmi GSF yang diterima redaksi, Kamis (16/4/2026).

Kekuatan Lintas Negara dan Dukungan Greenpeace

Pelayaran kali ini kian solid. Armada GSF kini telah bergabung dengan kapal legendaris Arctic Sunrise milik Greenpeace serta kapal Open Arms. Mereka dijadwalkan akan keluar dari perairan Spanyol untuk bertemu dengan 20 kapal lainnya dari Freedom Flotilla Coalition dan Thousand Madleens yang telah lebih dulu angkat jangkar dari Marseilles, Prancis.

Konvoi besar ini diproyeksikan melibatkan lebih dari 100 kapal saat memasuki fase mobilisasi di perairan Italia sebelum menuju titik akhir: Gaza.

Jejak Indonesia: Kapal Farizal Ramadhon hingga Chiki Fawzi

Indonesia kembali menunjukkan taringnya dalam misi kemanusiaan internasional ini. Melalui Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), masyarakat Indonesia menyumbangkan tiga kapal hasil donasi atau 'urunan' warga.

Menariknya, salah satu kapal tersebut akan diberi nama Kapal Farizal Ramadhon. Nama ini diambil sebagai penghormatan kepada prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas sebagai pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon. Dua kapal lainnya direncanakan menyandang nama pahlawan nusantara, yakni Kapal Malahayati dan Kapal Hasanuddin.

Tak hanya kapal, kehadiran fisik relawan Indonesia juga menjadi sorotan. Artis sekaligus aktivis Chiki Fawzi dan Ketua Dewan Pengarah GPCI, Maimon Herawati, turut berada di garis depan. Maimon bahkan didapuk sebagai perwakilan Indonesia dalam Steering Committee Global Sumud Flotilla 2026.

Misi Ganda: Laut dan Darat

Maimon Herawati menjelaskan bahwa strategi tahun ini lebih kompleks dan masif. Selain jalur laut Mediterania, bantuan juga dikerahkan melalui konvoi darat yang melintasi negara-negara Maghribi.

"Tujuannya satu: mengirimkan bantuan darurat berupa obat-obatan, air bersih, makanan, serta kebutuhan khusus bagi bayi dan perempuan di Gaza yang kian terjepit," tegas Maimon.

Hingga akhir April 2026, gelombang kapal dari berbagai negara Eropa diperkirakan akan terus menyusul, menjadikan misi ini sebagai salah satu upaya sipil terbesar dalam sejarah untuk memecahkan blokade Gaza.