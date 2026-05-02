Sempat Mengeluh Sakit Pinggang, Purbaya Heboh Masuk RS di Jaksel

Kabar mengejutkan beredar terkait Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di akhir pekan ini. Setelah sebelumnya mengeluhkan sakit pinggang, ia dikabarkan menjalani perawatan di rumah sakit.

Jagat media sosial (medsos) kembali dihebohkan dengan informasi yang menyebut Purbaya dirawat di sebuah rumah sakit (RS) di Jakarta Selatan (Jaksel), Sabtu (2/5/2026).

Namun, kabar tersebut segera dibantah Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro. Ia memastikan kondisi Purbaya dalam keadaan baik-baik saja.

“Pak Purbaya dalam keadaan sehat,” ujar Deni di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung, juga mengaku tidak mengetahui kabar tersebut.

“Wah, saya tidak tahu. Insya Allah sehat. Doakan saja,” kata Juda di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu sore (2/5/2026).

Sakit Pinggang

Dalam sebuah media briefing di Jakarta, Jumat (24/4/2026), Purbaya sempat mengeluhkan nyeri di bagian pinggang.

Ia mengaku harus menjalani suntikan di delapan titik agar tetap bisa berdiri dan beraktivitas. Bahkan, seusai sesi tanya jawab dengan wartawan, ia sempat hampir terjatuh saat berdiri dari kursinya.

Purbaya terlihat sempoyongan dan harus berpegangan pada pundak salah satu stafnya. Ia kemudian berjalan dengan sedikit pincang.

Saat ditanya mengenai kondisinya, Purbaya mengakui masih merasakan sakit.

“Masih sakit sampai sekarang, di pinggang. Ini disuntik delapan titik. Kalau tidak, saya tidak bisa berdiri seperti ini,” ujarnya.

Ia menduga keluhan tersebut dipicu kelelahan akibat padatnya aktivitas dan beban pekerjaan. “Mungkin karena kecapekan,” katanya.

Meski demikian, Purbaya tetap berupaya menjalankan tugasnya, termasuk melayani pertanyaan wartawan dengan tetap tersenyum, dan sesekali bercanda.