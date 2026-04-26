Sempat Tercecer, Tesla Model Y Kembali Puncaki Pasar Otomotif Eropa

Tesla kembali membuktikan kedigdayaannya di pasar otomotif Benua Biru. Sempat terseok-seok di awal tahun, pabrikan mobil listrik asal Amerika Serikat (AS) ini sukses merebut kembali takhta mobil terlaris di Eropa untuk periode Maret 2026 melalui produk andalannya, Tesla Model Y.

Mengutip laporan CarsCoops, Minggu (26/4/2026), performa penjualan perusahaan milik Elon Musk ini sempat menjadi tanda tanya besar di awal tahun. Tesla bahkan kesulitan menembus daftar 40 mobil terlaris; hanya mampu bertengger di peringkat ke-42 pada Januari dan posisi ke-14 pada Februari 2026.

Lonjakan Drastis 117 Persen

Namun, memasuki bulan Maret, crossover listrik ini melesat tajam. Data registrasi menunjukkan lonjakan luar biasa hingga 117 persen dibandingkan Maret tahun lalu. Dengan total penjualan mencapai 33.723 unit, Model Y berhasil mempecundangi seluruh pesaingnya, baik kendaraan listrik maupun bermesin konvensional.

Kembalinya dominasi Tesla di Eropa ini disebut-sebut dipicu oleh strategi diversifikasi produk. Kehadiran varian baru dengan opsi tiga baris kursi serta munculnya trim level entry-level dengan harga yang lebih kompetitif menjadi magnet bagi konsumen di Eropa.

Mengalahkan Rival Tradisional

Lompatan performa ini tergolong gemilang. Pasalnya, meski sempat menjadi penguasa pasar tiga tahun lalu, performa Model Y sempat meredup. Bahkan, versi facelift yang diluncurkan pada awal 2025 lalu pun awalnya dianggap gagal mengembalikan kejayaan Tesla.

Di belakang Tesla, posisi kedua ditempati oleh Nissan Qashqai dengan total penjualan 27.832 unit, disusul Renault Clio dengan 24.294 penjualan. Sementara itu, Dacia Sandero yang sebelumnya sempat bersaing ketat di posisi puncak, serta Volkswagen Golf, harus puas melengkapi daftar lima besar mobil terlaris bulan ini.

Keberhasilan Maret 2026 ini seolah menegaskan bahwa pasar mobil listrik Eropa masih memberikan ruang besar bagi Tesla untuk terus mendominasi, asalkan mampu menyesuaikan strategi harga dan kebutuhan fungsional konsumen.