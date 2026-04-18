Senjakala Bisnis Smelter Nikel, Sulfur Sulit Didapat 'Ketampar' Lagi HPM Naik

Ukuran Font Kecil Besar

Para pemilik industri pengolahan dan pemurnian bijih (ore) atau smelter nikel kini menghadapi masa-masa sulit, bahkan disebut sebagai senjakala. Di satu sisi, smelter tengah mengalami krisis pasokan sulfur yang krusial dalam pengolahan bijih nikel menjadi bahan baku baterai, imbas konflik di Selat Hormuz.

Di sisi lain, industri ini juga dihadapkan pada rencana pemerintah yang akan menaikkan harga patokan mineral (HPM) bijih nikel. Kombinasi dua faktor tersebut membuat biaya produksi smelter nikel melonjak signifikan.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, mengatakan industri smelter nikel di Indonesia saat ini tengah berada di bawah tekanan akibat kenaikan harga sulfur yang sebagian besar masih diimpor dari Timur Tengah.

Berdasarkan data Trading Economics, harga kontrak berjangka sulfur melonjak ke level tertinggi, yakni 5.300–5.500 CNY per ton. Kenaikan ini mencapai sekitar 40 persen dalam sebulan terakhir, atau lebih dari 100 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sulfur sendiri menyumbang hingga 40 persen dari total biaya produksi bahan baku nikel untuk baterai.

Beban biaya operasional smelter pun kian berat. Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menaikkan HPM bijih nikel, yang otomatis menambah tekanan pada biaya bahan baku.

“Jika bahan baku bijih nikel dinaikkan harganya melalui HPM, sementara produk hilir rencananya akan dikenakan bea keluar, maka industri hilir terbebani dari berbagai sisi sekaligus. Ini berpotensi memperlambat hilirisasi Indonesia,” kata Arif di Jakarta, dikutip Jumat (17/4/2026).

Arif menjelaskan, komponen biaya terbesar dalam industri hilir nikel meliputi bijih nikel, energi, bahan baku sulfur dan asam sulfat (khusus smelter hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach/HPAL), biaya logistik, bahan kimia, tenaga kerja, serta biaya pemeliharaan dan suku cadang.

“Artinya, kenaikan biaya di salah satu komponen saja sudah sangat mempengaruhi margin industri secara keseluruhan, apalagi jika terjadi di beberapa komponen sekaligus,” ujarnya.

Ia juga berharap perhitungan HPM bijih nikel yang memasukkan mineral ikutan seperti kobalt, besi, dan krom dapat dikaji ulang karena dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan.

Menurutnya, kondisi ini dapat menggerus arus kas operasional industri smelter serta berpotensi menghambat proyek smelter baru yang masih dalam tahap stabilisasi maupun ekspansi.

“Apalagi jika ditambah komponen lain yang juga naik signifikan, khususnya bahan bakar industri dan bahan baku sulfur,” tambahnya.

Arif memperkirakan penyesuaian HPM akan mendorong kenaikan biaya produksi secara signifikan, baik untuk smelter pirometalurgi berbasis rotary kiln electric furnace (RKEF) yang menggunakan bijih saprolit maupun smelter HPAL yang menggunakan bijih limonit.

Berdasarkan hitungannya, biaya produksi smelter RKEF dapat naik sekitar US$600 per ton nikel akibat revisi HPM, belum termasuk kenaikan biaya energi.

Sementara untuk smelter HPAL, biaya produksi mixed hydroxide precipitate (MHP) setelah memperhitungkan kredit kobalt diperkirakan naik US$2.400–US$2.600 per ton nikel dari biaya sebelumnya.

“Harga MHP utamanya didasarkan pada nilai kandungan nikel, sedangkan mineral ikutan seperti kobalt hanya dihitung sebagai kredit produk sampingan dalam jumlah kecil dan terdiskon besar,” jelas Arif.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Tri Winarno menyatakan harga bijih nikel domestik masih berada di bawah nilai fundamentalnya, terutama jika dibandingkan dengan bijih impor dari Filipina dan Kaledonia Baru.

Ia menegaskan, revisi formula HPM dilakukan agar harga bijih domestik mencerminkan nilai fundamentalnya sehingga dapat bersaing dengan bijih impor yang kerap digunakan industri pengolahan nikel dalam negeri.

“Sekarang lihat data impor nikel dari Filipina dan New Caledonia. Berapa sampai di sini harganya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa nikel kita dihargai rendah?” kata Tri saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (15/4/2026).