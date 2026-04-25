Sentil Upaya Banding Anak Riza Chalid Lewat Opini, Pakar Hukum: Norak!

Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Muhamad Kerry Adrianto Riza (tengah) meninggalkan ruangan saat skors sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026) dinihari. (Foto: Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso/foc).

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, melontarkan kritik keras terhadap upaya banding yang diajukan Muhamad Kerry Adrianto Riza. Ia menegaskan, banding tidak bisa dibangun di atas asumsi semata.

"Banding itu proses hukum yang masih mempertimbangkan fakta. Jadi wajar berargumen soal fakta. Tapi kalau hanya asumsi, pasti sia-sia, kata Fickar, Kamis (23/4/2026).

Menurut dia, peluang banding hanya terbuka jika terdapat fakta yang bertentangan dengan pertimbangan hakim di tingkat pengadilan negeri (PN). Tanpa itu, argumentasi yang diajukan tidak akan punya kekuatan.

"Kalau ada fakta yang bertentangan dengan pertimbangan hakim, baru bisa dipertimbangkan di banding. Kalau tidak ada, ya percuma," ujarnya pada inilah.com.

Fickar juga menyentil keras pihak-pihak yang mencoba membangun opini publik dengan dalih eksaminasi putusan. Ia menilai langkah tersebut tidak etis dan justru mencoreng dunia akademik.

"Eksaminasi terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap itu tidak etis. Itu bukan eksaminasi, tapi pembelaan. Ini norak, harusnya pembelaan dilakukan di forum peradilan," tegasnya.

Ia bahkan menyebut praktik tersebut sebagai bentuk intervensi negatif terhadap proses hukum.

"Eksaminasi itu sudah mengintervensi secara negatif dan merusak reputasi akademisi," ujarnya.

Fickar menegaskan, narasi yang dibangun lewat eksaminasi tersebut sejatinya hanya opini, bukan analisis hukum yang objektif.

"Itu jelas opini. Argumentasinya disusun dari opini para akademisi. Lebih baik jujur saja itu bagian dari pembelaan," ucapnya.

Meski mengkritik keras, ia tetap mengakui bahwa banding merupakan hak hukum setiap terdakwa. Namun ia mengingatkan, dalam perkara ini sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan Kerry bersalah.

"Banding itu hak, tapi yang pasti sudah ada putusan yang menghukum koruptor itu," kata Fickar.

Sebagai informasi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya telah menjatuhkan vonis terhadap sembilan terdakwa dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero).

Sembilan terdakwa tersebut meliputi Riva Siahaan, Maya Kusmaya, Edward Corne, Agus Purwono, Sani Dinar Saifuddin, Yoki Firnandi, Dimas Werhaspati, Gading Ramadhan Joedo, dan Muhamad Kerry Adrianto Riza.

Khusus Kerry, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun serta denda Rp1 miliar dengan ketentuan subsider 190 hari kurungan.

Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2.905.420.300.854 atau sekitar Rp2,9 triliun. Jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Kerry yang merupakan anak dari Muhammad Riza Chalid menyatakan akan menempuh upaya hukum lanjutan setelah putusan dibacakan.

“Saya akan terus mencari keadilan,” ujar Kerry usai putusan sidang, Jumat (27/2/2026).