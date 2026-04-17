Sentilan Financial Times: Saham Gorengan RI Bikin Nvidia Terlihat 'Murah'

Integritas pasar modal Indonesia kembali menjadi sorotan dunia. Media ekonomi bergengsi, Financial Times, baru-baru ini merilis laporan tajam yang menyoroti fenomena 'saham gorengan' di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tak tanggung-tanggung, Financial Times menyebut valuasi sejumlah emiten kakap di Indonesia sudah jauh melampaui logika pasar, bahkan membuat raksasa teknologi Amerika Serikat, Nvidia, terlihat murah.

Laporan tersebut menyoroti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dan PT Barito Renewables Tbk. (BREN) sebagai contoh utama. DSSA, emiten batu bara milik grup Sinar Mas, disebut memiliki valuasi 135 kali lipat dari laba perusahaan. Angka ini jauh melampaui Nvidia yang memiliki rasio harga terhadap laba (Price to Earnings Ratio/PER) sebesar 38 kali, padahal Nvidia merupakan motor penggerak revolusi AI dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai US$4,6 triliun.

"Sangat jelas pada metrik valuasi tertentu bahwa hal itu sangat jauh dari kenyataan," ujar Gary Tan, manajer portofolio pasar negara berkembang di Allspring Global Investments kepada Financial Times, dikutip Jumat (17/4/2026).

Anomali Valuasi dan Manipulasi Likuiditas

Bukan hanya DSSA, emiten milik orang terkaya Indonesia Prajogo Pangestu, BREN, juga tak luput dari pengamatan. Sebagai perusahaan terbesar kedua di BEI dengan kapitalisasi pasar US$45,2 miliar, BREN mencatatkan PER fantastis di level 358 kali. Sejak melantai di bursa pada 2023, sahamnya telah meroket 679 persen.

Analis global menilai valuasi 'langit ke tujuh' ini bukan mencerminkan pertumbuhan riil, melainkan dampak dari rendahnya jumlah saham beredar di publik (free float). Sebagian besar saham dikuasai oleh pemegang saham pengendali, sehingga likuiditas menjadi sangat tipis dan harga mudah dimanipulasi.

Data bursa mengungkapkan bahwa segelintir pemegang saham mengendalikan 97,3 persen saham BREN dan 95,76 persen saham DSSA. Kondisi ini memicu dugaan adanya praktik 'nominee' di mana orang dalam bertransaksi satu sama lain untuk menciptakan likuiditas semu—praktik yang lazim dijuluki sebagai'saham gorengan'.

Ancaman Degradasi MSCI

Bobroknya transparansi struktur kepemilikan ini membawa konsekuensi serius bagi posisi Indonesia di peta investasi global. Penyedia indeks global, MSCI, telah memberikan sinyal merah sejak awal tahun ini.

MSCI memperingatkan kemungkinan penurunan peringkat (downgrade) status Indonesia dari 'Pasar Berkembang' (Emerging Market) menjadi 'Pasar Perbatasan' (Frontier Market). Jika ini terjadi, dana kelolaan raksasa global diprediksi akan menarik diri secara masif dari pasar saham dalam negeri.

"Pasar global tidak akan berinvestasi di perusahaan yang likuiditasnya sangat tipis dan transparansinya tidak tinggi," tegas Chiara Salghini, manajer portofolio di Vontobel Asset Management.

Respons Regulator: OJK dan BEI Angkat Bicara

Merespons tekanan internasional tersebut, pemerintah dan regulator mulai memperketat aturan. Ambang batas minimum free float kini dinaikkan menjadi 15%, meski perusahaan diberikan tenggang waktu tiga tahun untuk mematuhinya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengonfirmasi tengah melakukan investigasi mendalam terhadap berbagai potensi pelanggaran pasar modal. Fokus penyelidikan melampaui sekadar istilah "saham gorengan", melainkan menyasar pada perilaku yang merusak integritas pembentukan harga.

"Lingkup investigasi berfokus pada identifikasi perilaku yang dapat melanggar aturan atau merusak keadilan pembentukan harga di pasar," tulis OJK dalam keterangannya kepada Financial Times.

Meskipun hingga saat ini belum ada pengumuman spesifik mengenai investigasi terhadap konglomerat tertentu, sorotan dunia ini menjadi tamparan keras bagi otoritas bursa. Tanpa langkah pembenahan yang radikal terhadap transparansi dan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance), pasar modal Indonesia terancam hanya akan menjadi taman bermain bagi para spekulan, sementara investor institusi global memilih angkat kaki.