Seorang Lansia Tewas Usai Terjebak Kebakaran di Lubang Buaya Jaktim

Seorang warga meninggal dunia setelah tempat tinggalnya di Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur, dilanda kebakaran, Minggu (26/4/2026) sore.

"Korban meninggal dunia atas nama Suharti jenis kelamin perempuan usia 53 tahun," kata Kepala Seksi Operasional Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid di Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Petugas menjelaskan kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik atau arus pendek.

Menurut dia, kebakaran rumah dan kontrakan terjadi di Jalan H Umar, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Ia mengatakan bahwa kebakaran dilaporkan pada pukul 15.50 WIB. Pada pukul 15.59 WIB, petugas pemadam kebakaran dengan 17 unit mobil pemadam mulai beroperasi .

Untuk petugas yang terlibat kata Wahid, yaitu sebanyak 85 personel dan api berhasil dipadamkan pada pukul 17.12 WIB.

"Objek terbakar rumah dan kontrakan dengan luas kurang lebih 80 meter persegi," ujarnya.

Wahid menambahkan berdasarkan kronologi dari keterangan saksi, api mulai terlihat dari atas rumah kontrakan yang terbakar.

Ketika petugas mendekat, kontrakan dalam keadaan terkunci dan api semakin membesar lalu warga menghubungi pemadam kebakaran.