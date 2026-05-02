Seorang Pasien Tewas Usai Jatuh dari Lantai 11 RSUD Moewardi, Ini Kronologinya

Petugas saat menunjukkan lokasi jatuhnya seorang pasien di RSUD Dr. Moewardi.(Foto: inilahjateng)

Suasana malam di RSUD Dr. Moewardi mendadak gempar setelah seorang pasien ditemukan meninggal dunia di area belakang Gedung Flamboyan, Jumat (1/5/2026) sekitar pukul 23.00 WIB. Korban diketahui terjatuh dari lantai atas gedung rumah sakit tersebut.

Korban berinisial DR (26), warga Purwoprajan, Jebres, Solo. Ia diketahui tengah menjalani perawatan medis akibat komplikasi penyakit pada otak.

Kapolsek Polsek Jebres, Kompol Murtiyoko, mengatakan korban diduga melompat dari lantai 11 Gedung Flamboyan sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di lantai dasar sisi belakang bangunan.

“Korban ditemukan meninggal dunia setelah diduga jatuh dari lantai atas gedung. Saat ini kami masih melakukan pendalaman terkait seluruh rangkaian kejadian,” ujarnya seperti dikutip inilahjateng, Sabtu (2/5/2026).

Peristiwa tersebut pertama kali diketahui petugas keamanan rumah sakit yang sedang berjaga malam. Saksi mendengar suara benturan keras dari arah belakang gedung, diduga berasal dari tubuh korban yang menghantam atap seng sebelum jatuh ke bawah.

Saat dilakukan pengecekan, korban ditemukan dalam posisi tengkurap dan sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Petugas keamanan kemudian melapor kepada pihak rumah sakit dan kepolisian.

Dari hasil penyelidikan sementara, korban diketahui dirawat di lantai 10 Gedung Flamboyan. Polisi menyebut korban sempat menunjukkan perilaku gelisah selama menjalani perawatan.

“Korban sebelumnya pernah mencoba melepas selang infus dan sempat dicegah petugas medis,” jelas Murtiyoko.

Pada malam kejadian, korban kembali melepas infus dan keluar dari ruang perawatan. Petugas medis sempat melakukan pengejaran, namun korban berhasil lolos hingga menuju lantai atas gedung.

Polisi kini masih memeriksa sejumlah saksi, termasuk petugas medis dan keamanan rumah sakit, guna memastikan detail kronologi kejadian.

Selain itu, kepolisian juga mendalami prosedur pengawasan pasien saat peristiwa berlangsung.

Meski dugaan awal mengarah pada tindakan bunuh diri, aparat memastikan proses penyelidikan tetap dilakukan secara menyeluruh.

“Tidak ditemukan tanda kekerasan lain di tubuh korban selain akibat benturan saat jatuh. Namun semua tetap kami dalami untuk memastikan tidak ada unsur lain,” tegasnya.

Jenazah korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga setelah proses identifikasi dan pemeriksaan selesai dilakukan.