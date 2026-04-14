Seorang Pelaku Begal Petugas Damkar di Gambir Ditangkap, Empat Lainnya Masuk DPO

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) alias begal terhadap seorang anggota Pemadam Kebakaran (Damkar) berinisial BMH (29) pada Kamis (2/4/2026) dini hari.

"Lima orang terduga pelaku berhasil diamankan dalam operasi gabungan yang dilakukan di sebuah penginapan di kawasan Pluit, Jakarta Utara, pada Senin (13/4) malam," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/4/2026).

Budi menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan intensif dan analisa rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi kejadian, tim gabungan mengidentifikasi keberadaan para pelaku.

"Kelimanya diamankan di sebuah hotel di wilayah Pluit untuk kemudian dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut,” katanya.

Adapun lima terduga pelaku yang diamankan adalah F (30), RS (19), TA (20), R (21), dan RA (24). Berdasarkan pendalaman sementara, para pelaku memiliki peran yang bervariasi dalam melancarkan aksinya, mulai dari menabrak dan memukul korban, mengambil barang milik korban, hingga memantau situasi di sekitar lokasi kejadian.

Hingga kini, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap empat pelaku lainnya yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Kami masih memburu empat orang lainnya yang diduga kuat ikut terlibat dalam pemukulan dan membawa kabur sepeda motor korban. Identitasnya sudah kami kantongi,” katanya.

Budi juga menekankan bahwa tindakan tegas akan terus diambil terhadap para pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat.

"Kasus kejahatan jalanan yang disertai kekerasan memang menjadi perhatian utama kami, dan Polda Metro Jaya berkomitmen penuh untuk memberantas segala bentuk aksi kriminalitas guna menjamin rasa aman warga di ibu kota," jelasnya.

Budi mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada saat beraktivitas di malam hari dan menghindari rute yang sepi dan juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk tindak kriminalitas melalui layanan Kepolisian 110.

"Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi sangat penting agar situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberikan tanggapannya terkait aksi pengeroyokan terhadap seorang petugas pemadam kebakaran (damkar) oleh kawanan pelaku begal di Jalan Hasyim Ashari, Gambir, Jakarta Pusat.

Pramono mengaku baru mendengar informasi tersebut. Kendati demikian, ia meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar memberikan dukungan bantuan dan melakukan pengawalan pelaporan ke aparat penegak hukum.

"Kalau memang betul ada petugas Damkar yang dikeroyok oleh begal dan preman yang ada di Gambir, maka saya minta untuk Satpol PP memberikan support bantuan dan juga melaporkan kepada aparat penegak hukum," ujar Pramono di Jakarta, Rabu (8/4/2026).