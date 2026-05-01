Seorang Pemotor Tewas Tertimpa Pohon di Jalan Tegar Beriman, Begini Kronologinya

Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah tertimpa pohon tumbang di Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/5/2026).

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.55 WIB saat hujan disertai angin kencang melanda kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor.

Pohon jenis palem tumbang dan menimpa seorang pengendara roda dua yang melintas di lokasi kejadian.“Disebabkan hujan disertai angin kencang mengakibatkan satu pohon palem tumbang dan menimpa satu pengendara roda dua,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M Adam Hamdani dalam keterangannya.

Korban diketahui bernama Sugiharto Sukoco (41), warga Perumahan Bogor Kemang Residence, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Korban sempat dievakuasi dan dibawa ke RSUD Cibinong, namun dinyatakan meninggal dunia.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Bogor segera menuju lokasi sekitar pukul 15.00 WIB setelah menerima laporan dari Command Center 112.

Petugas gabungan dari BPBD, Polres Bogor, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan masyarakat setempat langsung melakukan penanganan di lokasi.

Selain mengevakuasi korban, petugas juga melakukan pemotongan dan pembersihan pohon yang menghalangi akses jalan utama tersebut.

“Pohon yang tumbang sudah berhasil dievakuasi dan akses Jalan Tegar Beriman saat ini sudah dapat dilalui kembali oleh kendaraan roda dua maupun roda empat,” kata Adam.

Proses penanganan di lokasi berlangsung sekitar 85 menit hingga kondisi dinyatakan aman dan terkendali.