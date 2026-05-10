Seorang Pemuda Ditemukan Tewas di Situ Cikaret Cibinong, Korban Sempat Bersikap Aneh

Petugas gabungan mengevakuasi korban di Situ Cikaret, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/5/2026). (Foto: Antara/HO-Disdamkarmat Kabupaten Bogor)

Ukuran Font Kecil Besar

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mengevakuasi seorang korban tenggelam di Situ Cikaret, Kelurahan Harapan Jaya, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/5/2026).

Kepala Disdamkarmat Kabupaten Bogor Yudi Santosa mengatakan korban bernama Iwan (42), warga Kampung Tegal Jambu, Sukahati, Citeureup, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada operasi pencarian hari kedua.

“Korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia,” kata Yudi.

Ia menjelaskan peristiwa itu bermula saat korban diduga menceburkan diri ke Situ Cikaret. Berdasarkan keterangan saksi, korban sebelumnya terlihat berjalan di sekitar tepian situ.

Menurut informasi dari pihak keluarga, korban memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Korban kemudian terlihat berenang menuju tengah perairan sebelum akhirnya tenggelam.

Tim gabungan dari Disdamkarmat Kabupaten Bogor dan BPBD langsung dikerahkan ke lokasi setelah menerima laporan kejadian.

Setibanya di lokasi, petugas melakukan koordinasi dan briefing sebelum memulai pencarian secara visual dan penyelaman di area situ.

Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur, antara lain Disdamkarmat Kabupaten Bogor, BPBD Kabupaten Bogor, Babinsa, Command Center 112 Kabupaten Bogor, Destana Sukahati, aparatur desa, dan APPI (Aksi Pemuda Peduli Indonesia).

Dalam operasi tersebut, petugas menggunakan satu mobil penyelamatan, perahu rafting, serta dua set alat selam untuk mendukung pencarian korban.

Peristiwa itu sempat membuat warga sekitar berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan proses pencarian korban di Situ Cikaret.