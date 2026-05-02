Seorang Pemuda Tewas Dibacok di Gudang Motor Cianjur, Ini Kronologinya

Polres Cianjur, Jawa Barat, memasang garis polisi di lokasi pembacokan seorang pria yang tewas di gudang sepeda motor, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Sabtu (2/5/2026). (Foto: Antara/Ahmad Fikri)

Kepolisian masih menyelidiki kasus dugaan pembacokan yang menyebabkan korban Agit Pratama (39) warga setempat, tewas di gudang sepeda motor, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur.

Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yurikho Hadi mengatakan petugas tengah melakukan pendalaman dan penyelidikan guna mengungkap identitas pelaku serta segera melakukan penangkapan.

Pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta keterangan saksi guna mengungkap motif yang dilakukan pelaku sehingga menyebabkan korban kehilangan nyawanya setelah mendapat sejumlah bacokan.

"Secepatnya kami tangkap pelaku dan petugas sudah memasang garis polisi di lokasi kejadian," katanya di Cianjur, Sabtu (2/5/2026).

Informasi yang dihimpun dari sejumlah saksi mata menyebutkan korban sempat menghindari beberapa kali sabetan senjata tajam jenis golok pelaku dan melarikan diri ke dalam gudang, namun dikejar pelaku hingga akhirnya tersungkur di dalam gudang dengan tubuh bersimbah darah.

Pelaku yang melihat korban bersimbah darah masih sempat melayangkan beberapa kali sabetan senjata tajam ke tubuh pelaku, sebelum keluar dari dalam gudang dan melarikan diri dengan sepeda motor.

"Karyawan yang melihat aksi kekerasan tidak berani keluar sebelum pelaku pergi, karena pelaku membawa senjata tajam dan menyerang membabi buta, pelaku melarikan diri dengan sepeda motor yang terparkir di luar gudang," katanya.

