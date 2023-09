Sepekan Bisu, Bjorka Comeback Posting Gambar Menkominfo Johnny G Plate

Setelah sepekan sejak Bjorka terakhir muncul ke publik lewat grup Telegram dan postingan di forum Breached, dan akhirnya sang peretas kembali menunjukkan kehadirannya lagi.

Melalui sebuah postingan di grup telegram Bjorka memuat sebuah gambar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, yang diposting pada Rabu (28/9/2022), tepatnya pukul 17.20.

Gambar Menkominfo dimuat tanpa keterangan foto, hanya anggota grup bereaksi terhadap unggahan tersebut.

Sebelumnya Peretas Bjorka juga sempat menyebut dirinya mendapat informasi dari Istana Negara bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencopot Johnny G. Plate dari jabatannya.

Namun hingga kini kabar tersebut tidak valid.

Seperti diketahui, Bjorka sebelumnya menghebohkan Indonesia dengan membocorkan data-data sejumlah pejabat. Ia mengaku melakukan hal itu lantaran demi sang teman yang diklaimnya berasal dari Indonesia.

Baca Juga: Menkominfo Terbitkan Instruksi Pemberantasan Judi Online dan Slot

"i have a good indonesian friend in warsaw, and he told me a lot about how messed up indonesia is. i did this for him (Saya punya teman orang indonesia yang baik di warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. saya melakukan ini untuknya, red)," cetus dia.

Sebelumnya Bjorka juga pernah berjanji mau membuat kejutan, tanpa menjelaskan lebih lanjut kejutan apa.

Namun yang jelas, ia memastikan belum punya akun Twitter lagi sejak @Bjorkanism diblokir, dan juga tak mempunyai Instagram ataupun TikTok.

Namun sampai berita ini dibuat, belum ada lagi kehebohan seperti yang ia buat beberapa waktu lalu.

Misalnya saat Bjorka memposting bocoran data pribadi dari berbagai sumber, termasuk saat doxing sejumlah pejabat tinggi Indonesia dengan menyebarkan data-data pribadi mereka.