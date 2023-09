Serahkan Surat Kepercayaan, Dubes Najib Sampaikan Lima Poin Penting untuk Sekjen UNWTO

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Spanyol Dr. Muhammad Najib telah menyerahkan surat kepercayaan sebagai Wakil Tetap RI untuk United Nations World Tourism Organization (UNWTO) kepada Sekretaris Jenderal Zurab Pololikashvili di Kantor Pusat UNWTO, Madrid, Kamis (17/02). Dengan demikian, Dubes Najib telah sah menjabat sebagai Wakil Tetap RI untuk UNWTO.

Berdasarkan keterangan pers yang diterima Inilah.com, Jumat (18/02), dalam pertemuannya dengan Sekjen UNWTO, Dubes Najib menyampaikan lima poin penting. Pertama, apresiasi terhadap kepercayaan UNWTO menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah World Tourism Day 2022.

Diharapkan Sekjen Zurab dapat menghadiri langsung kegiatan dimaksud, yang akan diselenggarakan di Bali pada 27 September 2022.

Adanya acara yang akan dihadiri oleh berbagai delegasi dari seluruh dunia ini, diharapkan akan menghidupkan kembali pulau Bali khususnya dan Indonesia umumnya, sebagai tujuan destinasi wisata.

Kedua, Dubes Najib menyampaikan ucapan terimakasih atas ditetapkannya Desa Nglanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta, sebegai pemenang The Best Tourism Villages of 2021. Dengan keputusan ini, maka Yogyakarta akan memiliki tujuan wisata tambahan yang akan menjadi daya tarik disamping berbagai tujuan wisata yang sudah ada.

Ketiga, UNWTO diharapkan dapat berperan aktif terkait pembahasan isu pariwisata dalam forum G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Dengan keketuaan Indonesia pada G20, UNWTO juga diharapkan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia secara umum dan masyarakat Indonesia secara khusus, melalui upaya pemulihan industri pariwisata yang terpuruk akibat Pandemi Virus Corona.

Keempat, Dubes Najib menyampaikan dalam kapasitasnya sebagai Watap Indonesia di UNWTO siap bekerjasama dan siap mendukung berbagai program UNWTO untuk memajukan dunia pariwisata yang menjadi andalan sebagai penyumbang devisa bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Kelima, Dubes Najib mendukung inisiatif UNWTO untuk membuat protokol kesehatan yang berlaku umum di seluruh dunia, agar bisa dijadikan rujukan bagi berbagai negara sebagai bagian dari cara menghidupkan kembali dunia pariwisata.

Sekjen UNWTO menyampaikan penghargaan kepada Indonesia atas kiprahnya dalam memajukan industri pariwisata Indonesia dan upayanya untuk menghidupkan kembali pariwisata di masa pandemi. UNWTO juga meminta dukungan dan partisipasi sepasang pemuda Indonesia (12-16 tahun) untuk Youth Meeting on Tourism yang akan dilaksanakan di Italia pada Juli mendatang.

Indonesia juga diharapkan partisipasi aktif pada Joint Meeting Commission for East Asia and the Pacific dan Commission on South Asia yang akan diselenggarakan di Maladewa pada 5-7 Juli 2022.

Sekjen UNWTO juga menyampaikan kembali apresiasi yang tinggi kepada Indonesia sebagai negara anggota pertama yang menandatangani UNWTO Framework Convention on Tourism Ethics pada 2 Oktober 2020, dan mengharapkan negara anggota lainnya dapat mengambil langkah yang sama dalam mengadopsi konvensi tersebut.

Manfaat langsung telah Indonesia peroleh melalui lokakarya pembukaan kembali pariwisata Bali pada tahun 2020. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia sudah menerapan kebijakan berstandar dunia CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability) di tahun yang sama. Indonesia juga menjadi barometer pariwisata global ketika menjadi negara penandatangan pertama UNWTO Framework Convention on Tourism Ethics.