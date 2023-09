Serangan Israel ke Masjid Aqsa adalah Terorisme Terbuka

Jamaah di Masjid Al Aqsa diserang, Gaza kembali dibom. Namun media Barat masih menyebut sama antara leher dan guillotine. Pilihlah serangan militer Israel kontemporer dan Anda akan menemukan manuver seperti Operation Protective Edge, eufemisme untuk pembantaian 2.251 orang di Jalur Gaza pada tahun 2014, termasuk 551 anak-anak. Selama 22 hari mulai Desember 2008, Operasi Cast Lead merenggut nyawa sekitar 1.400 warga Palestina di Gaza; tiga warga sipil Israel tewas.

Oleh : Belén Fernández*

Rabu (5/4) lalu Israel melakukan barbarisme yang tidak terkendali terhadap warga Palestina. Yang mengherankan, media korporasi Barat menyebutkan bahwa semuanya bermuara pada "bentrokan".

Putaran terakhir dari apa yang disebut "bentrokan" dipicu ketika polisi Israel menandai bulan suci Ramadhan dengan berulang kali menyerang jamaah Palestina di Masjid Al-Aqsa Yerusalem. Perilaku busuk itu telah menghasilkan korban yang tidak proporsional.

Ratusan warga Palestina telah ditangkap dan terluka karena pasukan Israel sebagaimana biasa memamerkan logistic mereka dalam hal peluru karet, pentungan, granat kejut dan gas air mata. Sebagai dampak, beberapa polisi Israel hanya menderita luka ringan, sementara juga berhasil mengawal pemukim ilegal Israel masuk ke dalam kompleks masjid.

Tidak puas hanya dengan melancarkan kekerasan di Yerusalem, Israel juga telah meluncurkan rentetan serangan udara di Jalur Gaza dan Lebanon selatan menyusul tembakan roket yang dilaporkan datang.

Seperti semua contoh “bentrokan” Israel-Palestina sebelumnya, pilihan media untuk menyebarkan terminologi semacam itu berfungsi untuk mengaburkan monopoli Israel atas kekerasan dan fakta bahwa Israel membunuh, melukai, dan memutilasi pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada rekannya dalam “bentrokan”.

Ini juga mengaburkan kenyataan bahwa kekerasan yang dilakukan pihak Palestina adalah tanggapan atas kebijakan buruk Israel yang sekarang berusia hampir 75 tahun, yang meliputi pembersihan etnis Palestina, pendudukan tanah Palestina dan pembantaian berkala—maaf--, “bentrokan” itu.

Pilihlah serangan militer Israel kontemporer dan Anda akan menemukan manuver seperti Operation Protective Edge, eufemisme untuk pembantaian 2.251 orang di Jalur Gaza pada tahun 2014, termasuk 551 anak-anak. Selama 22 hari mulai Desember 2008, Operasi Cast Lead merenggut nyawa sekitar 1.400 warga Palestina di Gaza; tiga warga sipil Israel tewas.

“Bentrokan” juga terjadi pada tahun 2018 ketika, sebagai tanggapan atas protes perbatasan Gaza, militer Israel membunuh ratusan warga Palestina dan melukai ribuan lainnya. Dan pada Mei 2021, amukan Israel selama 11 hari berjudul Operasi Penjaga Tembok menewaskan lebih dari 260 warga Palestina, sekitar seperempatnya adalah anak-anak. Kebetulan, operasi terakhir ini dipicu oleh -– apa lagi selain “bentrokan”?-- di Masjid Al-Aqsa.

Sulit, tentu saja, untuk menemukan linguistik atau moral yang setara dengan obsesi media yang melaporkan kebiadaban Israel sebagai “bentrokan”. Seseorang tidak akan menganggap rusa sebagai "benturan" dengan senapan pemburu, sama seperti seseorang tidak akan merasakan "benturan" antara leher manusia dan guillotine.

Orang juga tidak akan menggambarkan pengeboman mematikan Amerika Serikat pada tahun 2015 di sebuah rumah sakit di Kunduz, Afghanistan sebagai "bentrokan" antara fasilitas medis dan pesawat tempur AC-130.

Tapi meski jelas tidak etis, kepatuhan media Barat terhadap narasi Israel bukanlah hal baru. Banyak dari ini berkaitan dengan dukungan kuat dari AS, khususnya, untuk sudut pandang Israel, yang menjadikan penyebab adanya korban sebagai korban dan pembantaian sebagai pembelaan diri.

Mungkin pendirian negara Israel pada tahun 1948 -– yang menyaksikan ribuan orang Palestina dibantai dan lebih dari 500 desa Palestina dihancurkan -– pada akhirnya tidak lebih dari satu “bentrokan” besar. Yang pasti, kampanye propaganda jangka panjang Israel untuk menyamakan warga Palestina dengan terorisme terus memberikan keuntungan besar bagi media.

Ini adalah kasus bahkan di antara tempat-tempat yang seolah-olah lebih progresif yang bersedia untuk menyerukan kejahatan Israel tetapi masih tidak dapat mengatur untuk menempatkan orang Palestina pada tingkat kemanusiaan yang sama dengan orang Israel. Pada bulan Februari tahun ini, misalnya, Lawrence Wright dari majalah The New Yorker men-tweet video tentara Israel yang mendorong dan menendang aktivis perdamaian Palestina Issa Amro, ketika Wright mewawancarainya di kota Hebron, Tepi Barat, yang diduduki. Pengambilan penulis New Yorker: "Saya tidak bisa berhenti berpikir betapa tidak manusiawi pendudukan itu pada tentara muda yang ditugaskan untuk menegakkannya".

Dengan kata lain: tentara Israel adalah korban degradasi moral dan dehumanisasi, sementara orang Palestina tidak pernah benar-benar menjadi manusia.

Sekarang, ketika pasukan keamanan Israel terus melakukan dehumanisasi di Yerusalem dan Gaza, seluruh jargon tentang “bentrokan” hanya memvalidasi gagasan bahwa Israel pada dasarnya dibenarkan dalam kekerasannya, yang dianggap hanya sebagai bagian dari tindakan balas dendam yang adil.

Pada Agustus 2022, serangan tiga hari oleh tentara Israel di Gaza menewaskan sedikitnya 44 warga Palestina, termasuk 16 anak-anak--episode paling berdarah sejak Operasi Penjaga Tembok pada Mei 2021. Tepatnya nol warga Israel yang terbunuh akibat insiden Agustus, namun media Barat masih berdiri dengan patuh dengan laporan dan terma “bentrokan”.

Seperti yang saya catat dalam sebuah artikel untuk Al Jazeera pada saat itu, versi online dari Kamus Cambridge mendefinisikan terorisme sebagai “(ancaman) tindakan kekerasan untuk tujuan politik”. Dan semakin sering kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa Israel benar-benar meneror orang Palestina, semakin cepat, mungkin, kita dapat menghentikan semua pembicaraan tentang "bentrokan" ini.

Belén Fernández adalah penulis “Inside Siglo XXI: Locked Up in Mexico's Largest Immigration Center” (OR Books, 2022), “Checkpoint Zipolite: Quarantine in a Small Place” (OR Books, 2021), Exile: Rejecting America and Finding the World (OR Books,2019), “Martyrs Never Die: Travels through South Lebanon” (Warscapes, 2016), dan “The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work” (Verso, 2011). Dia adalah editor kontributor di Majalah Jacobin, dan telah menulis untuk New York Times, blog London Review of Books, Current Affairs, dan Middle East Eye, di antara banyak publikasi lainnya.