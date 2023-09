Serangan Jantung, Mantan Istri Michael Jackson Meninggal

Lisa Marie Presley, putri semata wayang King of Rock n' Roll Elvis Presley yang juga mantan istri King of Pop Michael Jackson meninggal dunia pada Kamis (12/1/2023) petang waktu setempat atau Jumat (13/1/2023) waktu Indonesia.

Lisa meninggal di usia 54 tahun setelah mengalami henti jantung atau cardiac arrest. Kabar ini disampaikan oleh ibunya, Priscilla.

“Dengan hati yang berat, saya harus membagikan kabar duka bahwa putriku yang cantik Lisa Marie telah meninggalkan kita," ujar Priscilla.

Sebelumnya, Lisa Presley mengalami jantung dan dilarikan ke rumah sakit dibantu pihak kepolisian Los Angeles yang mendatangkan paramedis ke wilayah Calabasas, California untuk membantu menyelamatkan Lisa yang tidak bisa bernapas.

Setelah dilakukan CPR, perempuan kelahiran 1 Februari 1968 itu langsung dibawa ke rumah sakit. Namun sayang nyawanya tidak bisa tertolong atas penyakit yang diderita.

Selain menikah dengan Michael Jackson, Lisa juga pernah berumah tangga dengan aktor Nicolas Cage. Ia juga sempat berkarir sebagai musisi dan melahirkan tiga album To Whom It May Concern (2003), So What (2005), dan Storm & Grace (2012).