Serangan Rusia Berkurang, Bersiap Strategi Baru?

Sebelas bulan setelah perang, tembakan artileri Rusia ke Ukraina telah mengalami penurunan secara dramatis. Ini menimbulkan banyak spekulasi. Kehabisan amunisi atau menyiapkan strategi perang baru?

Menurut laporan CNN baru-baru ini, mengutip pejabat Ukraina dan AS yang tidak disebutkan namanya, tembakan altileri Rusia di berbagai tempat berkurang hingga 75 persen. Para pejabat AS dan Ukraina tidak tahu alasan di balik penurunan itu.

Spekulasi yang berkembang, kemungkinan Rusia terpaksa menjatah serangan artileri karena persediaan rendah, atau ada perubahan taktik mengingat serangan balik Ukraina yang dinilai 'berhasil'.

Perkiraan penurunan aksi tembakan artileri Rusia yang dilaporkan oleh pejabat AS dan Ukraina berbeda. Para pejabat AS mengatakan tingkat tembakan Rusia telah turun dari 20.000 putaran per hari menjadi rata-rata sekitar 5.000 per hari, sementara Ukraina memperkirakan bahwa tingkat tersebut telah turun dari 60.000 menjadi 20.000 per hari.

Namun demikian, para pejabat AS dan Ukraina percaya bahwa penurunan tembakan artileri yang mencolok adalah lebih banyak bukti dari posisi Moskow yang semakin lemah di medan perang hampir setahun setelah invasi.

Strategi baru?

Mengutip Eurasian Times, kemarin, seorang pejabat AS mencatat bahwa penurunan laju tembakan Rusia tidak linier, karena pada beberapa hari, Rusia masih menembakkan lebih banyak peluru artileri, terutama di sekitar kota Bakhmut dan Kreminna di Ukraina timur, serta beberapa di dekat Kherson di selatan.

Penggunaan amunisi yang terbatas dan jumlah tembakan yang lebih rendah tampaknya merupakan pergeseran dari doktrin Rusia, yang secara tradisional memerlukan pengeboman besar-besaran di daerah sasaran dengan tembakan artileri dan roket besar-besaran. Ini seperti yang terjadi di Mariupol dan Melitopol, di mana artileri memainkan peran sentral dalam kemajuan Rusia yang akhirnya berhasil merebut kota itu.

“Laporan menunjukkan pergeseran strategi mungkin dilakukan oleh komandan Rusia yang baru diangkat, Jenderal Sergey Surovikin, yang diyakini AS lebih kompeten daripada pendahulunya,” kutip Eurasian.

Pakar pro-Rusia menunjukkan bahwa laporan CNN sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa Rusia telah secara dramatis meningkatkan penggunaan drone kamikaze untuk serangan presisi di Ukraina. Artinya Rusia melakukan upaya lain untuk mencetak kemenangan.

Sejauh ini, laporan tentang persediaan senjata Rusia yang semakin menipis terutama berfokus pada amunisi berpemandu presisi seperti rudal jelajah dan rudal balistik. Namun, seperti yang diamati pejabat AS dan Ukraina, penurunan dramatis dalam jumlah tembakan artileri Rusia menunjukkan bahwa konflik yang berkepanjangan juga telah mengurangi pasokan senjata konvensional Rusia.

Pada Desember 2022, seorang pejabat senior militer AS mengatakan Rusia telah mulai menggunakan peluru artileri berusia 40 tahun mengingat pasokan amunisi baru yang semakin menipis. Juga, sebulan sebelumnya, koordinator Dewan Keamanan Nasional AS untuk komunikasi strategis, John Kirby, mengatakan bahwa Korea Utara diam-diam memasok Rusia dengan peluru artileri untuk perang Ukraina dengan menyembunyikan tujuan pengiriman.

“Informasi kami menunjukkan bahwa DPRK (Korea Utara) secara diam-diam memasok perang Rusia di Ukraina dengan sejumlah besar peluru artileri sambil mengaburkan tujuan pengiriman senjata yang sebenarnya dengan mencoba membuatnya seolah-olah dikirim ke negara-negara di Timur Tengah atau Afrika Utara,” kata Kirby.

Namun, AS tidak memberikan bukti untuk mendukung tuduhan ini atau menentukan berapa banyak senjata yang menjadi bagian dari pengiriman atau bagaimana pembayarannya.

Konon, kondisi stok amunisi konvensional Rusia yang tepat tidak diketahui publik. Namun, tidak mengherankan jika Rusia menghadapi kekurangan amunisi, mengingat bahkan Ukraina, yang telah menerima ratusan ribu peluru artileri dari AS dan negara-negara NATO lainnya, harus membatasi penggunaan amunisinya.

Stok artileri barat juga berkurang

Seperti yang dilaporkan EurAsian Times bulan lalu, Ukraina juga telah kehabisan amunisi artileri standar Soviet, yang merupakan bagian dari sekitar 60 ribu dari persenjataan negara. Hal ini memaksa militer Ukraina untuk menggunakan lebih banyak artileri standar NATO yang tidak dapat diproduksi dengan cepat sesuai yang diperlukan untuk mempertahankan perang.

Ukraina memiliki rata-rata sekitar 4.000-7.000 peluru artileri per hari. Angka ini jauh lebih sedikit dari perkiraan Ukraina tentang tingkat tembakan Rusia saat ini yang sebesar 20.000 peluru per hari.

Selain itu, tidak pasti berapa lama Barat dapat terus memasok amunisi ke Ukraina tanpa membahayakan keamanannya. Sesuai angka resmi Pentagon, per Oktober 2022, AS telah mengirim lebih dari 800.000 peluru artileri 155mm standar NATO ke Kiev, yang berjumlah 75 persen dari jumlah total peluru yang dikirim oleh semua negara Barat.

Jumlah peluru yang disediakan Washington 'mungkin mendekati batas yang telah dijanjikan Amerika Serikat tanpa risiko terhadap kemampuan perangnya', demikian menurut Mark Cancian dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS), yang sebelumnya bekerja pada pengadaan senjata untuk pemerintah AS.

Timbunan amunisi anggota NATO lainnya juga dalam keadaan genting, menurut pemilik produsen senjata utama Czechoslovak Group (CSG), Michal Strnad, kepada Reuters dalam sebuah wawancara bulan lalu bahwa pasukan Ukraina mengalami kekurangan amunisi seperti yang dialami pasukan Barat.

“Amunisi artileri adalah barang yang sangat langka hari ini,” kata Strnad, yang menambahkan bahwa dia memperkirakan perlu 10-15 tahun untuk mengisi kembali stok (tentara Barat) karena perang di Ukraina.Barat dan Rusia tampaknya belajar dari perang yang sedang berlangsung di Ukraina tentang kebutuhan amunisi dalam perang kekuatan besar, yang ternyata jauh lebih besar dari yang diharapkan.

Produksi peluru artileri 155mm standar NATO AS saat ini mencapai 14.000 per bulan. Namun, Pentagon telah mengumumkan akan meningkatkan angka itu menjadi 36.000 dalam tiga tahun, yang akan membawa produksi tahunan menjadi 432.000.

Sementara itu, kapasitas produksi tahunan Eropa saat ini berkisar antara 270.000-300.000, menurut Strnad, yang perusahaannya memproduksi 80.000-100.000 peluru artileri setiap tahun, berjumlah sekitar 33 persen.