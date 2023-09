Seri Pamungkas, GAIKINDO Kembali Gelar GIIAS Surabaya 2021

Kota Surabaya kembali menjadi tuan rumah GIIAS di akhir 2021. Pameran otomotif milik GAIKINDO yang merupakan bagian dari GIIAS The Series ini berlangsung pada 8-12 Desember 2021 di Grand City Convex, Surabaya.

Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya selalu menjadi agenda industri otomotif Indonesia untuk memperkenalkan model dan teknologi baru dari kendaraan terkini. Tahun ini GIIAS Surabaya akan menjadi pameran terakhir rangkaian pameran GAIKINDO.

Ketua Umum GAIKINDO Yohannes Nangoi menjelaskan bahwa rangkaian GIIAS pada tahun ini menjadi salah satu upaya GAIKINDO dalam mendorong bangkitnya industri.

"Kami meyakini penyelenggaraan GIIAS di Surabaya akan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pencapaian industri otomotif nasional diakhir tahun, dan tentu akan menjadi dorongan kuat untuk membangkitkan industri otomotif di Jawa Timur," jelas Nangoi.

Menurut dia, penyelenggaraan GIIAS di Surabaya kali ini juga tidak luput dari perhatian dan dukungan pemerintah, oleh karena itu dua kementerian negara terkait, yakni Kementerian Perindustrian dan juga Kementerian Perhubungan, menghadiri dan mengunjungi area pameran GIIAS Surabaya 2021.

Menampilkan Perkembangan Industri Otomotif

Didukung puluhan merek ternama industri otomotif, yakni Audi, BMW, Daihatsu, DFSK, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, MG, Mitsubishi Motors, Suzuki, Toyota, VW, dan Wuling, serta industri pendukung otomotif seperti Honda Motor, Benelli serta Llumar dan CPF1, GIIAS Surabaya 2021 diyakini akan menarik perhatian masyarakat Jawa Timur dengan berbagai kendaraan dan teknologi terbaru yang dipamerkan.

Rizwan Alamsjah, Ketua III sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran GAIKINDO menyatakan bahwa antusiasme peserta untuk memperkenalkan berbagai produk kendaraan terbaru dan kendaraan listrik terus berlanjut pada penyelenggaraan GIIAS Surabaya 2021.

"Para peserta memastikan akan memaksimalkan kehadiran mereka dengan memamerkan berbagai kendaraan terbaru dan kendaraan berbasis listrik, yang tidak hanya dapat dilihat, tapi juga dapat langsung dicoba sepanjang pameran nanti," tutur Rizwan.

Ia juga menambahkan bahwa salah satu peserta juga akan memboyong kendaraan konsepnya yang baru saja diperkenalkan untuk pertama kalinya di dunia di gelaran GIIAS 2021, pada 11 November lalu.

Kendaraan-kendaraan yang mendapatkan PPnBM DTP yang dipamerkan sepanjang GIIAS Surabaya 2021 juga akan menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung, mengingat Desember akan menjadi waktu pamungkas berlakunya kebijakan potongan pajak dari pemerintah tersebut.

Pastikan Aman dan Nyaman Ke GIIAS Surabaya 2021

Hadir pada 8-12 Desember 2021, GIIAS Surabaya akan buka mulai pukul 11.00 hingga 21.00 WIB. Dan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung tetap terjaga pada saat berkunjung kearea pameran, tiket pameran hanya dijual secara online pada aplikasi GIIAS Auto360, yang tersedia pada Apple App Store dan Google PlayStore.

"Kami akan kembali menerapkan penjualan tiket hanya secara online, untuk mengatur kapasitas dan alur pengunjung diarea pameran, dengan demikian Kami meyakini keamanan dan kenyamanan pengunjung dapat tetap terjaga," ujar Rizwan.

Selain untuk pembelian tiket masuk pameran, pengunjung juga dapat dengan mudah menjadwalkan waktu untuk melakukan Test Drive & Test Ride di GIIAS Surabaya 2021 melalui aplikasi GIIAS Auto360. Dengan merencanakan kedatangan dan kegiatan selama berada di pameran, pengunjung dapat memastikan selalu aman dan nyaman ke GIIAS 2021.

Dan GAIKINDO terus menghimbau agar para pengunjung memastikan sudah memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum berkunjung ke area GIIAS Surabaya 2021. Seluruh pihak yang hadir harus dalam kondisi sehat, sudah menjalani vaksin minimal satu kali dosis, terdaftar di aplikasi PeduliLindungi, selalu menggunakan masker medis, secara berkala mencuci tangan dan selalu menjaga jarak.

Disponsori Pendukung Utama Industri Otomotif Indonesia

GIIAS Surabaya 2021 mendapatkan dukungan penuh dari Astra Financial & Logistic sebagai sponsor, serta OLX Autos sebagai official trade in partner.

"Jawa Timur merupakan salah satu pasar otomotif terbesar dan strategis di Indonesia. Oleh sebab itu, Astra Financial & Logistic berkomitmen senantiasa mendukung perkembangan industri otomotif Jawa Timur khususnya dengan menjadi sponsor platinum GIIAS Surabaya 2021. Kesuksesan Astra Financial & Logistic dalam melampaui target GIIAS 2021 Jakarta, membuat kami semakin optimis untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia khususnya di sektor industri otomotif," ujar Gunawan Salim, Project Director Astra Financial GIIAS 2021.

"Tahun 2021 ini, di GIIAS Surabaya, Astra Financial & Logistic akan hadir bersama FIFGROUP, ACC, TAF, Asuransi Astra, AstraLife, Maucash dan AstraPay untuk memberikan layanan pembiayaan dan asuransi kendaraan terbaik bagi segenap masyarakat dan pecinta otomotif Jawa Timur," imbuhnya.

Sebagai Official Trade-in Partner, OLX Autos melihat GIIAS Surabaya 2021 akan menjadi momentum tepat untuk memperluas jangkauan OLX Autos di Indonesia.

"Melihat potensi besar yang ada di Surabaya, maka kami melanjutkan momentum positif dari keikutsertaan kami dalam GIIAS 2021 di Tangerang beberapa waktu lalu dengan hadir di GIIAS Surabaya 2021 sebagai Official Trade In Partner," ucap Johnny Widodo, CEO OLX Group Indonesia.

Dia berharap momentum ini bisa semakin memperluas jangkauan OLX Autos di seluruh Indonesia agar semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan kemudahan dalam proses jual mobil.

"Dan tentunya juga semakin memperkuat eksistensi OLX Autos di Indonesia sebagai platform layanan jual mobil yang memberikan pengalaman yang cepat, mudah, nyaman dan #JUJURLYAMAN kepada pelanggan," pungkas Johnny.