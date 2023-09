Seri Penutup 'Little Women' Rajai Rating Drakor

Serial drama Korea Selatan Little Women sukses merajai rating tertinggi usai merilis dua episode terakhirnya di musim perdana, Sabtu (8/10/2022) dan Minggu (9/10/2022) kemarin.

Dilansir Soompi, Senin (10/10/2022), episode 12 Little Women mencapai rating pemirsa tertinggi dari keseluruhan penayangan drama.

Menurut Nielsen Korea, episode terakhir mencetak rating televisi nasional rata-rata 11,1 persen, menempati posisi pertama dalam slot waktu di semua saluran televisi kabel dan membuat rekor baru untuk serial tersebut.

Selain itu, Little Women juga mendominasi peringkat drama dan aktor paling menarik minggu lalu.

Untuk minggu kedua berturut-turut, Little Women menempati peringkat pertama dalam daftar drama mingguan Good Data Corporation.

Perusahaan menentukan peringkat setiap minggu dengan mengumpulkan data dari artikel berita, unggahan di blog, komunitas online, video, dan media sosial tentang drama yang sedang ditayangkan atau akan segera tayang.

Selain menduduki puncak daftar drama paling menarik, Little Women mengeklaim lima dari 10 tempat dalam daftar pemeran drama paling menarik minggu lalu. Kim Go-eun tetap di berada di peringkat satu, diikuti oleh lawan mainnya Wi Ha-joon di nomor empat, Uhm Ji-won di peringkat enam, Nam Ji-hyun di nomor sembilan, dan Uhm Ki-joon di nomor 10.

Little Women adalah serial televisi Korea Selatan yang disutradarai oleh Kim Hee-won, dan dibintangi oleh Kim Go-eun, Nam Ji-hyun, dan Park Ji-hu. Meski berlatarkan di zaman modern, serial mengambil inspirasi dari novel tahun 1868 dengan judul sama oleh Louisa May Alcott.

Serial ini menggambarkan kisah tiga kakak beradik perempuan miskin yang terlibat dalam kasus hilangnya 70 miliar won. Di tengah keterbatasan, Oh In-ju, Oh In-kyeong dan Oh In-hye berdiri tegak dan melawan salah satu keluarga terkaya di Korea.