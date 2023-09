Serial HBO The Last of Us dan Virus Zombie dari Jakarta

Joel Miller (Pedro Pascal) dan Ellie Williams (Bella Ramsey) dalam film "The Last of Us" (2023). (Dok. HBO)

Pada episode pertama penayangannya, serial terbaru HBO, The Last of Us bikin penonton Tanah Air terhibur. Lantaran, serial yang diangkat dari game populer tersebut memakai Jakarta dan Indonesia sebagai latar belakang filmnya.

Lima belas menit awal film diisi dengan adegan-adegan yang sama sekali tak ada di game, sekaligus menjawab banyak pertanyaan pemain The Last of Us sejak 2013.

Misalnya, ke mana Joel setelah merayakan ulang tahun Sarah, anaknya, di tengah malam saat wabah menyerang pada 26 September 2013? Kita juga mendapat informasi bahwa Joel dan/atau adiknya, Tommy, merupakan eks tentara AS yang bertugas di Irak pada sekitar 2003. Hal ini menuntaskan pertanyaan mengapa Joel, yang kisahnya bekerja sebagai tukang kayu, sangat mahir menggunakan senjata api dan bertahan hidup alias survival.

Di bagian awal, penonton Indonesia juga bakal terhibur karena "kehadiran" Jakarta. Penyiar radio menyebut huru-hara terjadi di Jakarta, seperti di banyak kota lain di dunia, tanpa tahu sebabnya. Joel mengira itu adalah nama negara di Timur Tengah.

Tommy menimpali pertanyaan tersebut. Kemudian Sarah mengoreksinya.

"Jakarta bukan negara. Menjadi bagian dari Asia tidak sama eksklusifnya dengan menjadi sebuah negara. Faktanya, Jakarta itu ibukota Indonesia," jelas Sarah.

Saat ada penyebutan Jakarta dan Indonesia, serial ini menjadi perbincangan di media sosial. Warganet langsung memberi komentar yang takjub dan bangga karena Indonesia menjadi latar belakang film tersebut.

Adaptasi dari Game

Bagi penonton awam, The Last of Us juga bisa menjadi pilihan tontonan. Seperti game-nya, serial ini bukan sekadar film zombie, tapi juga drama kemanusiaan dengan fokus dua karakter yang saling berbeda--dengan latar adegan kekerasan di dunia post-apocalypse.

Memang, masih terlalu dini untuk menilai keberhasilan sutradara Mazin menggali hubungan Joel dan Ellie, seperti yang ia janjikan. Namun, di 32 menit pertama, saat Joel kehilangan anaknya, kita bisa mendapat gambaran bagaimana emosi kita bakal teraduk-aduk saat menonton The Last of Us hingga episode 9 mendatang.Pada episode pertama The Last of Us yang tayang pada 16 Januari 2023 tersebut adegan perbincangan Joel (Pedro Pascal) dan anaknya Sarah (Nico Parker) bersama Tommy (Gabriel Luna) sedang sarapan sembari mendengarkan berita dari radio.

Penyiar radio yang sedang mereka dengarkan menyebut masih terdapat kekacauan yang terjadi di Jakarta.

Serial The Last of Us juga sempat menjadi perbincangan hangat sebelumnya pada Desember 2022. Pada saat itu, trailer serial ini menampilkan Christine Hakim yang berperan sebagai ilmuwan yang meneliti jamur cordyceps.

Banyak warganet yang menduga infeksi jamur tersebut berawal dari Indonesia. Untuk mendapatkan jawaban tersebut, bisa disaksikan serialnya di HBO Go.

The Last of Us bercerita tentang 20 tahun setelah kehancuran peradaban modern. Joel yang merupakan sosok petarung tangguh mendapat bayaran untuk menyelundupkan Ellie, gadis usia 14 tahun keluar dari zona karantina yang penuh tekanan.

Petualangan yang awalnya sederhana berubah menjadi petualangan yang brutal dan penuh haru karena keduanya harus menyebrangi kawasan AS dan ketergantungan satu sama lain untuk bisa bertahan hidup.

Bagi pemain game, apalagi penggemar The Last of Us--yang terdapat remakenya pada 2022 dan memiliki sekuel pada 2020--serial televisi ini merupakan tontonan wajib. Sutradara Mazin memenuhi janjinya untuk tidak sekadar menghadirkan adegan dalam game dalam tayangan film.

Serial ini, setidaknya di episode perdana, sangat memegang teguh jalan cerita di game, namun dengan variasi yang membuat pemain lama mendapatkan banyak hal baru. Saat kita menebak bahwa sehabis adegan ini, akan terjadi hal itu, yang muncul adalah kejadian lain.