Serial Love in Game Hadirkan Kisah Romantis Pasangan Gamer

Telkomsel melalui platform video MAXstream kembali menghadirkan konten hiburan berkualitas yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia berjudul “Love in Game”. Sesuai dengan namanya, serial drama romansa remaja ini mengangkat kisah mengenai lika-liku perjalanan cinta dua insan yang saling dipertemukan di dalam sebuah game online. Selama di dalam game, keduanya saling jatuh hati meski mereka tak merasakan hal yang sama di dunia nyata.

Berkolaborasi dengan rumah produksi Right Hand Entertainment, Trinity Optima Production dan Supreme League, Love in Game menghadirkan kisah cinta yang menghibur dan relevan dengan kehidupan gamers yang familiar. Konten orisinal Love in Game dapat ditonton secara eksklusif di platform MAXstream mulai 21 September 2022.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel, Nirwan Lesmana mengatakan, beragam konten orisinal yang terus dihadirkan MAXstream merupakan upaya Telkomsel yang ingin relevan dengan warna kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai penyedia layanan film dan games lewat MAXstream dan Dunia Games.

"Kali ini kami melihat adanya premis yang kuat antara penikmat games and film. Untuk itu kami menghadirkan serial drama Love in Game, dengan scene yang dekat dengan kehidupan para gamers serta dibumbui romantika perjuangan meraih cinta,” Kata Nirwan.

“Hadirnya Love in Game juga menjadi wujud nyata komitmen Telkomsel dalam menciptakan lebih banyak konten kreatif yang berdampak pada perkembangan industri film dan gaming Tanah Air selain berbagai event maupun kegiatan lain yang telah dilakukan oleh Dunia Games dan MAXstream,” tambah Nirwan.

Disutradarai oleh Rendy Herpy, Love in Game merupakan serial bergenre komedi romantis yang bercerita tentang perjalanan cinta Livy (Livy Renata) sebagai seorang pelajar sekolah internasional sekaligus gamer yang selalu gagal dalam menjalin hubungan romantis. Hingga suatu hari, ia jatuh cinta dengan Lonewolf, salah satu karakter yang ditemuinya di dalam game Mobile Legends. Pertemuan mereka berdua semakin intens mengingat mereka memiliki keinginan yang sama, yaitu menjadi gamer profesional.

Tapi di sisi lain, Livy belum menyadari kalau Lonewolf merupakan karakter game yang dimainkan oleh Prince (Gabriel Prince), seorang pria yang sangat dibencinya di kehidupan nyata. Sementara itu sahabat dekat Livy, Rachel (Rachel Florencia) sudah lebih dulu menaruh hati pada Prince.

Rachel pun semakin gencar berusaha menarik hati Prince saat lebih dulu mengetahui kalau ternyata pria idamannya merupakan sosok di balik karakter Lonewolf. Lalu apakah usaha Rachel untuk merebut hati Prince berhasil atau mungkinkah perasaan benci Livy terhadap Prince kemudian berubah menjadi cinta seiring waktu? Temukan semua jawabannya dan keseruan dari cerita Love in Game hanya di aplikasi MAXstream secara gratis, yang dapat diakses melalui tsel.me/loveingame.

“Kami berharap Love in Game dapat memperkaya daftar serial berkualitas bertemakan game yang sudah diproduksi oleh MAXstream, serta dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga mampu mengikuti kesuksesan serial Kolak Express 3, Rasyah The Wonderkid, Indonesia Esports Legend dan Love Coach yang sudah hadir lebih dulu,” tutup Nirwan.