Seskab Irit Bicara soal Rumor Reshuffle: Nanti Bapak Presiden yang Cerita

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita).

Teka-teki perombakan Kabinet Merah Putih (reshuffle) oleh Presiden Prabowo Subianto masih gelap. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memilih irit bicara saat dikonfirmasi mengenai kepastian momen tersebut.

“Tunggu saja,” kata Teddy singkat kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Teddy tak mau membeberkan lebih detail kapan perombakan itu akan terjadi. Ia hanya menegaskan bahwa urusan bongkar pasang menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden. “Nanti Bapak Presiden yang menceritakan,” ucapnya.

Sebelumnya, sinyal penolakan terhadap isu reshuffle sempat datang dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia membantah kabar yang menyebut Prabowo bakal bersih-bersih menteri yang dianggap sebagai "orang dekat" Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Belum ada, belum ada (reshuffle),” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/2/2026).

Isu reshuffle ini juga menyeret nama Menko PMK Pratikno. Mantan Mensesneg di era Jokowi itu sempat diisukan mundur dari jabatannya. Namun, Pratikno langsung menepis kabar tersebut usai menghadiri acara Harlah ke-100 Nahdlatul Ulama.

“Enggak, enggak,” kata Pratikno singkat di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2026).

Pratikno menegaskan dirinya tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo. Terkait kabar posisinya yang terancam terdampak perombakan kabinet, ia pun enggan menanggapi lebih jauh. “Enggak, enggak,” jawab Pratikno.