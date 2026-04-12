Sesuai Arahan Menteri KP Trenggono, Operasional Resor WNA di Pulau Maratua Disetop Sementara

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono bersama personel PSDKP Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) di lokasi pembangunan resor PT Storm Diving Resort milik warga negara China, di Pulau Maratua, Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat. (10/4/2026). (Foto: Antara/Susylo Asmalyah).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara operasional pembangunan fasilitas resor di kawasan wisata Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Langkah ini diambil karena kegiatan tersebut belum mengantongi dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Pulau Maratua merupakan salah satu pulau kecil terluar yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), sehingga setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut di wilayah tersebut berada dalam pengawasan ketat pemerintah.

Penindakan terhadap usaha dengan penanaman modal asing asal China itu dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, pada Jumat (10/4/2026).

Dalam keterangannya, Pung menegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut harus berjalan sesuai aturan yang berlaku tanpa pengecualian, termasuk bagi pihak asing.

"Potensi alam laut di Pulau Maratua ini sangat luar biasa dan harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, sehingga akan ada keseimbangan dalam pemanfaatan baik ekonomi maupun ekologinya," ungkap anak buah Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono tersebut, dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, dikutip Minggu (12/4/2026).

Menurutnya, langkah penghentian sementara ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir Indonesia.

Hasil pengawasan di lapangan menunjukkan aktivitas PT SDR diduga melanggar ketentuan pemanfaatan ruang laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut. Regulasi tersebut mewajibkan setiap pihak yang memanfaatkan ruang laut untuk memiliki PKKPRL.

Selain itu, kegiatan wisata bahari di Pulau Maratua juga harus dilengkapi perizinan berusaha dari KKP, mengingat status wilayah tersebut sebagai kawasan strategis.

Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Usai penghentian sementara, Direktorat Jenderal PSDKP melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Polsus) Kelautan Stasiun PSDKP Tarakan akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Proses ini mencakup kemungkinan pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah tegas ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menempatkan aspek ekologi sebagai prioritas utama dalam tata kelola laut nasional. Pemerintah menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan laut.

Upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem dinilai menjadi kunci agar sektor kelautan dan perikanan tetap berkelanjutan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.