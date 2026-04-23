Sesuai Arahan Prabowo, Kolaborasi Harita-Pemprov Malut Bawa Dampak bagi Kesejahteraan Warga

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe menerima penghargaan CSR dan PBD Awards 2026 pada program penguatan sektor pertanian berbasis desa dari Kemendes PDT, di Jakarta, Selasa (21/4/2026). (Foto: Dok Harita).

Ukuran Font Kecil Besar

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong penguatan pembangunan berbasis desa melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

Skema ini diarahkan agar pertumbuhan investasi dan pembangunan tidak hanya bersifat makro, tetapi juga memberi dampak langsung pada kesejahteraan warga desa.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung arah pembangunan tersebut.

"Kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi kunci agar investasi yang berkembang menghadirkan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Upaya tersebut turut mendapat pengakuan dari pemerintah pusat melalui penghargaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atas komitmen pengembangan desa berbasis pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Salah satunya melalui program dunia usaha, termasuk inisiatif Harita Nickel di sektor pengembangan pertanian.

Penghargaan itu diberikan dalam ajang Launching CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026, yang digelar di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sarbin Sehe.

Sarbin menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak dalam memperkuat pembangunan desa di Maluku Utara. Ia berharap program CSR yang berjalan dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat lebih luas.

Executive Vice President External Relations Harita Nickel Latif Supriadi dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe di acara ajang CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026. (Foto: Dok Harita).

“Kami berharap program CSR yang dijalankan dapat terus berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya di Obi tetapi juga di Maluku Utara secara lebih luas,” ujar Sarbin.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang dinilai telah menyalurkan CSR secara tepat sasaran dan berdampak nyata bagi desa.

Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar perusahaan memiliki desa binaan untuk memperluas manfaat pembangunan.

Menanggapi hal itu, Executive Vice President External Relations Harita Nickel, Latif Supriadi, menyampaikan komitmen perusahaan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Kami menyambut baik apresiasi yang diterima Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Penghargaan ini menegaskan bahwa kolaborasi multipihak merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan program pembangunan desa. Harita Nickel berkomitmen untuk terus mendukung prioritas pembangunan di Maluku Utara, khususnya di wilayah lingkar operasi kami di Pulau Obi,” ujar Latif.

Penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Maluku Utara salah satunya berkaitan dengan penguatan sektor pertanian berbasis desa melalui kolaborasi berbagai pihak.

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah OBI SEHATI (Sentra Hortikultura dan Agribisnis Tanggap Iklim), yang fokus pada pengembangan komoditas hortikultura seperti semangka dan melon.

Pada 2025, program tersebut menitikberatkan pada peningkatan kapasitas petani serta pendampingan kelompok binaan melalui Integrated Farming Support (IFS).

Program ini mencakup demplot percontohan melalui Value Plot Demo (VPD), Farmers Meeting atau pelatihan bertahap, Farmers Field Day (FFD) sebagai sekolah lapang, serta Key Farmers Gathering (KFG) untuk memperkuat jejaring petani binaan.

Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak diharapkan semakin diperkuat agar pembangunan berbasis desa dapat berkelanjutan dan memberi dampak lebih luas bagi masyarakat Maluku Utara.