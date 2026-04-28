Sesumbar Bos BI Angkat Nilai Tukar Hanya ‘Omon-omon’, Rupiah Terjungkal ke Rp17.243/US$

Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar AS ke posisi Rp16.755 pada penutupan hari ini, Selasa (3/2/2026). (Foto: Antara/Muhammad Adimaja)

Nilai tukar rupiah kembali melemah pada penutupan perdagangan Selasa (28/4/2026), setelah sempat menguat ke level Rp17.185 per dolar Amerika Serikat (US$). Mata uang Garuda akhirnya ditutup di posisi Rp17.243/US$.

Mengutip data Bloomberg, rupiah tercatat terdepresiasi 32 poin atau 0,19 persen dibandingkan penutupan Jumat (24/4) yang berada di level Rp17.211 per dolar AS.

Sepanjang perdagangan, rupiah bergerak fluktuatif dalam rentang Rp17.218 hingga Rp17.256 per dolar AS. Pada pembukaan, mata uang Garuda sempat berada di level Rp17.218/US$.

Sementara itu, mata uang kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang (JPY) melemah 0,06 persen, dolar Singapura (SGD) turun 0,14 persen, dolar Taiwan (TWD) terdepresiasi 0,22 persen, dan peso Filipina (PHP) melemah 0,91 persen.

Rupee India (INR) juga melemah 0,31 persen, yuan China (CNY) turun 0,13 persen, dan baht Thailand (THB) terdepresiasi 0,44 persen. Sebaliknya, won Korea (KRW) menguat 0,10 persen, ringgit Malaysia (MYR) naik 0,05 persen, dan dolar Hong Kong (HKD) naik 0,02 persen.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan optimistis rupiah akan menguat seiring fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai solid dan menopang stabilitas nilai tukar.

Perry menegaskan ketahanan ekonomi nasional masih terjaga di tengah tekanan global, termasuk dampak konflik geopolitik seperti ketegangan di Iran. “Nilai tukar rupiah sekarang ini telah undervalued dibandingkan dengan fundamental,” ujar Perry di Jakarta beberapa waktu lalu.

Namun demikian, ia mengakui konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang belum mereda turut menekan rupiah, terutama melalui kenaikan harga minyak dunia.

Selain itu, tingginya imbal hasil (yield) surat utang Amerika Serikat membuat sebagian arus modal asing kembali ke AS. Kondisi ini mendorong capital outflow di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menilai pergerakan rupiah sangat dipengaruhi tensi geopolitik di Timur Tengah. Ia menyebut Washington masih bersikap skeptis terhadap proposal yang diajukan Iran.

“Presiden AS Donald Trump tampak tidak senang dengan proposal terbaru Iran yang bertujuan untuk mengakhiri perang,” kata Ibrahim.

Sementara itu, sumber di Iran menyebut proposal Teheran menghindari pembahasan program nuklir sampai permusuhan berhenti dan sengketa pelayaran di Teluk diselesaikan.

“Ketidakpuasan Trump terhadap tawaran Iran membuat penyelesaian konflik semakin buntu. Apalagi Iran menutup pelayaran melalui Selat Hormuz yang biasanya membawa pasokan setara dengan sekitar 20 persen konsumsi minyak dan gas global, sementara AS tetap memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran,” lanjut Ibrahim.