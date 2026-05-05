Setahun Ditangani KPK, Apa Kabar Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Whoosh?

Gedung KPK di kawasan Kuningan, Jaksel. (Foto: Antara).

Ukuran Font Kecil Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sejak awal 2025 menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Bagaimana perkembangan penyelidikan kasus tersebut?

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan penyelidikan kasus dugaan korupsi Whoosh masih terus berjalan

"Yang pasti bahwa penyelidikan terkait dengan kereta cepat ini masih terus berproses," kata Budi kepasa wartawan, di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026).

Saat ditanya apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan, Budi mengisyaratkan bahwa kemungkinan penetapan tersangka masih terbuka.

"Terkait dengan itu nanti kita lihat perkembangannya, karena memang penyelidikan ini juga masih terus berproses, beberapa hal dilakukan oleh kawan-kawan penyelidik," ucap Budi.

Seperti diketahui, dugaan korupsi dalam proyek Whoosh mulanya diungkapkan oleh mantan Menko Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, melalui video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto sebelumnya juga pernah menyampaikan bahwa dugaan korupsi proyek Whoosh terletak pada pengadaan lahan di sejumlah titik.

Ada dugaan, sejumlah lahan yang dibeli untuk proyek Whoosh merupakan tanah milik negara. Dugaan tersebut tidak dibantah oleh KPK.

"Nah, ini yang sedang kami dalami, apakah tanah yang di Halim lokasinya adalah milik TNI AU atau bukan, gitu. Ini belum pasti," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada wartawan, Rabu (3/12/2025).