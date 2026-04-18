Setelah Barcelona, Alcaraz Mundur Lagi di Madrid

Petenis Spanyol Carlos Alcaraz kembali mengumumkan mundur dari turnamen Mutua Madrid Open karena cedera.

Sebelumnya, petenis Spanyol itu juga sudah lebih dulu mundur dari Barcelona Open minggu lalu karena masalah yang sama.

"Ada beberapa berita yang sangat sulit untuk dibagikan. Madrid adalah rumah saya, salah satu tempat paling istimewa dalam kalender saya, dan itulah mengapa sangat menyakitkan tidak dapat bermain di sini untuk tahun kedua berturut-turut," tulis Alcaraz dalam unggahan media dikutip Sabtu.

"Terutama menyakitkan tidak berada di depan orang-orang saya, di turnamen yang sangat berarti. Terima kasih atas kasih sayang yang tak tergoyahkan, dan saya harap kita segera bertemu lagi."

Alcaraz memiliki banyak kenangan indah di Caja Magica, tempat ia meraih gelar berturut-turut pada 2022 dan 2023. Petenis berusia 22 tahun itu memiliki catatan 15-2 di turnamen tersebut, menurut indeks menang/kalah ATP.

Alcaraz memulai musimnya dengan sempurna di Australian Open, tempat ia menyelesaikan Career Grand Slam sebelum mengangkat trofi lainnya di Doha.

Setelah mencapai semifinal di Indian Wells dan tersingkir pada babak ketiga di Miami, ia kalah dari rivalnya, Jannik Sinner, di final Monte-Carlo, yang juga menjadi pertarungan untuk posisi No.1 di peringkat ATP.

Alcaraz berkompetisi di tanah kelahirannya pekan ini di Barcelona, ​​di mana ia memenangi pertandingan pembukanya dalam dua set langsung. Namun, petenis peringkat dua dunia itu mengundurkan diri sebelum pertandingan babak kedua karena cedera pergelangan tangan.

"Ini cedera yang sedikit lebih serius dari yang kita semua duga," kata Alcaraz kepada media dalam konferensi pers setelah pengunduran dirinya dari Barcelona Open.

"Dan, jujur ​​saja, saya perlu mendengarkan tubuh saya, melakukan apa yang terbaik untuk saya, agar tidak berdampak pada saya di masa depan."

Djokovic Ikut Mundur

Sementara itu, penyelenggara turnamen mengumumkan bahwa Djokovic juga mengundurkan diri dari Madrid Open karena cedera.

Mantan petenis No.1 dunia itu terakhir kali berkompetisi di BNP Paribas Open di Indian Wells pada Maret dan absen di Miami Open pada akhir bulan itu karena cedera bahu kanan.

Djokovic telah tiga kali memenangi gelar di turnamen ATP Masters 1000 Madrid, di mana ia terakhir kali mengangkat trofi pada 2019.

"Madrid, sayangnya saya tidak dapat berkompetisi tahun ini. Saya melanjutkan pemulihan saya agar segera kembali. Sampai jumpa," tulis Djokovic di media sosial.

Djokovic memiliki catatan 7-2 untuk musim ini, menurut indesk menang/kalah ATP, perhitungan yang mencakup perjalanannya ke final Australian Open.

Juara Masters 1000 sebanyak 40 kali itu dijadwalkan selanjutnya untuk berkompetisi di Internazionali BNL d'Italia di Roma, yang berlangsung dari 6 hingga 17 Mei.