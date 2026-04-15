Setelah Putin, Kini Prabowo Mesra dengan Macron di Élysée

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian diplomasi strategis dengan menemui Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Selasa (14/4/2026).

Tiba di lokasi, Prabowo disambut Macron dengan upacara penghormatan militer dari pasukan Guard of Honor Prancis. Usai prosesi penyambutan dan bincang singkat, kedua pemimpin negara menuju ruang Les Salon des Portraits untuk melakukan pertemuan tête-à-tête.

Dalam pertemuan empat mata tersebut, Prabowo dan Macron membahas penguatan kerja sama bilateral di sejumlah sektor prioritas. Selain itu, keduanya bertukar pandangan mengenai dinamika global yang tengah berkembang saat ini.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan jamuan makan siang resmi. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan personal antarpemimpin sekaligus memperkuat kemitraan kedua negara.

Kunjungan ke Prancis ini dilakukan Prabowo setelah sebelumnya menggelar pertemuan intensif dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Melalui rangkaian safari diplomatik ini, Indonesia menegaskan posisi sebagai mitra strategis yang aktif dalam mendorong stabilitas serta perdamaian dunia.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam agenda tersebut yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sebelumnya, Prabowo sempat menggelar pertemuan selama lima jam dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rusia. Durasi pertemuan selama lima jam di Istana Kremlin menjadi sorotan. Sebab waktu yang cukup panjang tersebut mencerminkan kedalaman bahasan serta keseriusan kedua negara dalam memperkuat kemitraan strategis.

Sejumlah poin krusial menjadi meja diskusi antara Prabowo dan Putin, mulai dari ketahanan energi, pengelolaan sumber daya mineral, hingga percepatan pengembangan industri nasional. Langkah ini dipandang sebagai upaya Indonesia mengamankan kepentingan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian geopolitik.