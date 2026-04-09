Setelah Rekeningnya Diblokir, Satgas PKH Serahkan Tambang Ilegal Samin Tan ke Kejagung

Samin Tan, pengusaha tambang berjuluk 'raja' batu bara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tambang ilegal. (Foto: ANTARA).

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan lahan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, milik pengusaha Samin Tan, kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (7/4/2026).

Lahan tambang ilegal milik Samin Tan, yang dijuluki raja batu bara, terkait kasus dugaan korupsi yang kini ditangani Kejagung. Saat ini, Samin Tan berstatus tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kejagung.

"Langkah ini menegaskan peningkatan penanganan dari penertiban administratif menjadi penegakan hukum pidana," tulis Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi dalam keterangan pers resmi di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Agung menegaskan TNI sebagai kepanjangan tangan pemerintah berkomitmen dalam menata pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA) secara transparan dan akuntabel.

"TNI berkomitmen untuk mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka Penertiban Kawasan Hutan (PKH)," tegas Agung.

"TNI siap bersinergi dengan seluruh pihak guna memastikan proses penertiban berjalan aman, tertib, dan memberi kepastian hukum, sekaligus mendukung upaya penataan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik," imbuhnya.

Sebagai informasi, acara penyerahan ini dihadiri Panglima TNI Agus Subiyanto; Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Jaksa Agung ST Burhanuddin; Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni; Menteri ESDM Bahlil Lahadalia; Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono; dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Blokir Rekening

Pada Rabu (8/4/2026), Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan pemblokiran sejumlah rekening yang diduga terafiliasi dengan Samin Tan. Langkah ini terkait penanganan perkara dugaan korupsi tambang batu bara ilegal PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Telah dilakukan pemblokiran rekening atas nama ST, beserta keluarga dan pihak terafiliasi,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna.

Satgas PKH kuasai kembali tambang illegal seluas 1.699 hektare milik PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (22/1/2026). (Foto: ANTARA/HO-Kejaksaan Agung RI)

Pemblokiran rekening itu, kata dia, merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara. Saat ini, nilai pasti kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh auditor.

“Akibat kegiatan ini, negara berpotensi mengalami kerugian dalam jumlah yang sangat signifikan, dan saat ini masih dalam proses penghitungan oleh auditor,” ucap Anang.

Selain itu, penyidik Kejagung juga menyita 47 unit bangunan, 3 unit genset, 60.000 metrik ton batu bara, serta ratusan alat berat dan peralatan tambang dari berbagai operasi penggeledahan.

Dalam kasus ini, Samin Tan yang merupakan beneficial owner PT AKT tidak menjalankan kewajiban untuk membayar denda yang telah ditetapkan Satgas PKH terkait operasional tambang ilegal. Nilainya mencapai Rp4,2 triliun.

Perusahaan milik Samin Tan memiliki izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang telah habis sejak 2017. Namun, perusahaan tersebut tetap melakukan aktivitas penambangan hingga 2025.

Aktivitas ilegal itu terendus oleh Satgas PKH yang berujung pada permintaan pembayaran denda. Namun, denda tersebut tidak dibayarkan. Samin Tan justru diduga mencoba mengelabui penegak hukum dengan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah.