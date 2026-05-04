Setelah Viral, Polisi Periksa Pengasuh Ponpes yang Cabuli Santriwati di Pati

Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi didampingi Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (4/5/2026). (Foto: Antara)

Ukuran Font Kecil Besar

Polresta Pati, Jawa Tengah hari ini memeriksa pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo berinisial AS yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penncabulan terhadap para santriwatinya.

Pemeriksaan dilakukan setelah kasus dugaan pencabulan ini viral di media sosial, padahal pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 April 2026.

"Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyidikan setelah penetapan tersangka pada 28 April 2026. Hari ini pengasuh pondok pesantren kami periksa sebagai tersangka," kata Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan sebelum penetapan tersangka, penyidik telah melengkapi berkas perkara dengan memeriksa pelapor, sejumlah saksi, serta saksi ahli. Terlapor AS juga sempat diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.

"Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dilakukan dan alat bukti dinilai cukup, penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka pada 28 April 2026," ujarnya.

Kasus tersebut bermula dari laporan korban yang disampaikan pada tahun 2024. Namun, dalam prosesnya sempat terjadi kendala karena adanya upaya penyelesaian secara kekeluargaan dari pihak korban sehingga beberapa saksi sempat menarik keterangannya.

"Awalnya ada keterangan dari beberapa korban, namun sebagian menarik keterangan. Hingga saat ini, pelapor yang aktif baru satu orang," ungkapnya.

Meski demikian, penyidik tetap melanjutkan proses hukum setelah mendapatkan penguatan dari keterangan saksi lain yang membenarkan adanya peristiwa tersebut.

Terkait informasi yang beredar mengenai jumlah korban yang disebut mencapai puluhan orang, pihak kepolisian menyatakan belum menerima keterangan resmi yang mendukung klaim tersebut.

"Kami belum mendapatkan pernyataan atau keterangan saksi yang menyebut jumlah korban sebanyak itu," ujarnya.