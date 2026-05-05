Shayne Pattynama Minta Persija Lebih Dominan di Lapangan

Pemain Persija Jakarta Shayne Pattynama meminta timnya lebih mengendalikan pertandingan demi memperbesar peluang meraih kemenangan dan membuat lawan sulit mengembangkan permainan.

Menurut Shayne, saat menghadapi Persijap pada lanjutan Super League 2025/2026, Senin (4/5), skuadnya sempat kehilangan kontrol, yang membuat lawan leluasa memberikan tekanan, meski pas akhirnya skuad Macan Kemayoran menang 2-0 lewat gol Rayhan Hannan (64') dan Gustavo Almeida (90+9').

"Setelah unggul 1-0, kami tidak memainkan permainan kami sendiri. Terlalu banyak duel, terlalu banyak pertarungan. Kami semestinya bisa lebih menjaga kontrol, tetap bermain, dan terus melanjutkan gaya kami," kata Shayne, dikutip dari laman resmi Persija, Selasa.

Pada laga kontra Persijap itu, Shayne untuk pertama kalinya bermain dari menit awal setelah pada tujuh laga sebelumnya selalu masuk sebagai pemain pengganti.

Dia bermain selama 79 menit dan ikut menjaga gawang timnya nirbobol, sebelum kemudian ditarik keluar dan digantikan oleh Fajar Fathurrahman.

Meski mengaku tidak terlalu puas dengan kemenangan itu, Shayne menekankan bahwa yang terpenting adalah dapat membawa kemenangan tanpa bobol ke Jakarta.

"Secara keseluruhan, ada banyak hal positif dari pertandingan itu. Kami meraih tiga poin serta clean sheet, jadi saya pikir itu hal yang bagus.” ujar dia.

Sementara itu, pelatih Persija Mauricio Souza menyoroti daya juang Persijap yang mampu menyulitkan timnya walau terpaut sangat jauh di klasemen sementara.

"Saya rasa kami bermain dengan baik. Kami menyudahi pertandingan ini dengan skor 2-0, tetapi tim Persijap, meskipun mereka berada di posisi klasemen yang tidak terlalu bagus, Persijap adalah tim yang terlatih dengan baik, tim yang memiliki kualitas individu yang bagus,” kata Mauricio.

Kemenangan ini membuat asa juara Macan Kemayoran tetap hidup. Kini, mereka mengoleksi 65 poin di posisi ketiga klasemen sementara Super League 2025/2026, selisih tujuh poin dari Persib Bandung yang memimpin klasemen.

Pada laga berikutnya, Persija akan menjamu Persib, Minggu (10/5), di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan menyisakan tiga pertandingan lagi, laga itu kan menentukan nasib juara mereka, karena apabila gagal menang, peluang Persija untuk juara musim ini benar-benar tertutup.

Sementara bagi Persijap, takluk dari Persija membuat mereka berada di peringkat ke-14 dengan 31 poin, enam poin di atas zona degradasi.

Pada laga berikutnya, tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu akan tandang melawan Persita Tangerang pada Minggu (10/5).