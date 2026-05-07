Shayne Pattynama Waspadai Panasnya El Clasico: Persija Siap Sikat Persib di Segiri

Bek Persija Jakarta, Shayne Pattynama, mewaspadai panasnya tensi laga menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Sesuai jadwal, laga bertajuk El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026) mendatang.

Menjelang laga tersebut, Macan Kemayoran punya modal bagus setelah laga terakhir berhasil menumbangkan Persijap Jepara di kandangnya dengan skor 2-0.

"Saya pikir ini bagus untuk kepercayaan diri. Tentu saja pertandingan berikutnya adalah pertandingan besar, El Clasico. Saya tahu bagaimana pertandingan di putaran pertama. Saya menontonnya sendiri saat masih di klub lama saya. Saya melihat ada banyak emosi, pertandingan besar, dan saya pikir Persija bermain bagus, tapi sayangnya kami tidak memenangkan pertandingan," ucap Shayne.

Ia pun menyoroti pertandingan kontra Persib memiliki arti lebih dari sekadar hasil di papan skor. Ada kebanggaan klub dan harapan suporter yang menjadi pertaruhan dalam laga tersebut.

"Kami tahu apa artinya bagi para penggemar, kami tahu apa artinya bagi kami. Saya pikir kami memiliki tim yang bagus dan kami siap untuk memainkan pertandingan berikutnya. Saya sangat percaya diri kami akan mendapatkan tiga poin," ujarnya.

Dengan kualitas yang dimiliki skuat saat ini, Shayne yakin Persija mampu tampil maksimal. Ia menegaskan performa di lapangan akan menjadi faktor penentu dalam meraih kemenangan.

"Semuanya dimulai dengan kualitas kami, bagaimana kami bermain dan bekerja. Tentu saja, jika Anda memenangkan pertandingan, itu bagus untuk kepercayaan diri menghadapi laga berikutnya," tutur Shayne.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) pertandingan Persija, Ferry Indrasjarief mengungkap kronologi terusirnya Macan Kemayoran dari kandangnya guna menjamu sang rival Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Persija mau tidak mau harus legowo sebab duel klasik itu harus terselenggara di Stadion Segiri, Samarinda, menyusul hasil rapat koordinasi antara kubu Macan Kemayoran, I.League dan pihak Kepolisian.

Bung Ferry, begitu ia akrab disapa menjelaskan awalnya persoalan venue ini memang penuh dinamika. Beberapa hari lalu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Asep Edi Suheri sudah sempat bersua Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Dari hasil dialog tersebut, memutuskan Persija tidak dapat berkandang di Jakarta dengan alasan keamanan. Itu artinya, Rizky Ridho dan kawan-kawan tidak bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) ataupun Jakarta International Stadium (JIS).