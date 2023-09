Shinzo Abe Ditembak, Jusuf Kalla Ajak Publik Indonesia Mendoakan

Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) memonitor peristiwa penembakan yang dialami eks Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, pada Jumat (8/7/2022). Sebagai sahabat, JK mengajak masyarakat Indonesia untuk mendoakan keselamatan Abe yang dikabarkan tidak sadarkan diri selepas ditembak dari belakang oleh pelaku, Tetsuya Yamagami.

"Kita berdoa supaya beliau selamat karena beliau orang baik, tentu sahabat Indonesia," kata JK.

JK mengaku menjalin hubungan baik dengan Abe karena sering bersama-sama terlibat dalam ajang konferensi internasional. Malahan JK menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Jepang yakni, The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun yang diserahkan langsung Kaisar Jepang Naruhito.

Peristiwa yang dialami Abe tentu menjadi sorotan JK. Sebagai sahabat, JK berharap Abe diberi kesembuhan dan bisa kembali beraktivitas.

"Saya selalu sama-sama di konferensi-konferensi internasional, selalu bersama, dan juga banyak kita berbicara tentang hubungan Indonesia dengan Jepang," ujar JK, menggambarkan persahabatannya dengan Abe.

Menlu RI Retno Marsudi, melalui Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah telah mengeluarkan pernyataan terkait insiden yang dialami Abe. "Menlu menyampaikan simpatinya atas nama para Menlu G20 kepada Menlu Jepang."

Abe ditembak dua kali dengan luka pada bagian kiri dan dada ketika berpidato di sebuah stasiun kereta api di Nara, kota kawasan barat. Abe berpidato dalam rangka pemilihan anggota majelis tinggi.

Kantor berita Kyodo mengabarkan jantung Abe tampaknya berhenti berdetak ketika tokoh berusia 67 tahun itu dilarikan ke rumah sakit. Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, mengutuk keras aksi penembakan itu.