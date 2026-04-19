Si Jago Merah Ngamuk di Sabah, 9.007 Warga Kehilangan Rumah

Kebakaran besar melanda Kampung Bahagia di Sandakan, Sabah, Malaysia, menghanguskan hingga 1.000 rumah.

Kebakaran besar melanda kawasan permukiman rumah terapung di Kampung Bahagia, Sandakan, Negeri Sabah, Malaysia, pada Minggu (19/4/2026) dini hari. Peristiwa ini menyebabkan ribuan warga terdampak.

Kepala Kepolisian Distrik Sandakan, George Abd Rakman, menyebut pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 01.30 waktu setempat. Beberapa jam kemudian, lokasi kejadian ditetapkan sebagai daerah bencana.

"Daerah ini merupakan tempat tinggal bagi sekitar 1.200 rumah, dan jumlah rumah yang terdampak sekitar 1.000 rumah dengan 9.007 korban," kata George dalam laporan yang dikutip dari BERNAMA.

Ia menjelaskan aparat bersama sejumlah instansi terus melakukan pendataan korban guna mendukung proses evakuasi serta penyaluran bantuan.

Di tengah beredarnya informasi di media sosial, George menegaskan belum ada laporan korban meninggal dunia akibat kebakaran tersebut.

"Saya tekankan bahwa sejauh ini, saya belum menerima laporan korban jiwa. Yang terjadi kemungkinan adalah cedera saat menyelamatkan harta benda atau membantu teman-teman lain," katanya.

Penanganan darurat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Malaysia sebagai komandan insiden serta Angkatan Pertahanan Sipil Malaysia.

Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang.

Secara terpisah, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut. Ia menekankan pentingnya keselamatan korban dan percepatan distribusi bantuan di lapangan.

"Pemerintah tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Negeri Sabah untuk menyediakan bantuan dasar dan penempatan sementara secepat mungkin," katanya.