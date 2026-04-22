Siaga Penuh! Iran Ancam Hantam Target AS Jika Agresi Berlanjut

Tensi di kawasan Timur Tengah kembali berada di titik didih. Militer Iran secara terang-terangan menyatakan kesiapannya untuk menghantam target-target strategis Amerika Serikat (AS) jika Washington nekat meluncurkan serangan baru atau melanjutkan agresi terhadap kedaulatan negara para mullah tersebut.

Peringatan keras ini disiarkan langsung oleh televisi pemerintah Iran pada Rabu (22/4/2026). Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas rentetan ancaman yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump serta sejumlah komandan militer Pentagon belakangan ini.

Juru bicara Markas Pusat Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, menegaskan bahwa militer Iran tidak dalam posisi menggertak sambal. Ia memastikan seluruh elemen kekuatan bersenjata Iran telah diperintahkan untuk berada dalam kondisi tempur tertinggi.

"Pasukan kami yang kuat dan mumpuni telah lama berada dalam kondisi siaga penuh dan siap bertindak kapan saja," tegas Zolfaghari dengan nada lugas.

Pembalasan Kilat dan Kekuatan Penuh

Menurut Zolfaghari, Iran tidak akan tinggal diam jika wilayah atau kepentingannya diganggu. Ia memberikan jaminan bahwa setiap bentuk agresi dari pihak Negeri Paman Sam akan langsung direspons dengan serangan balasan yang mematikan.

"Jika terjadi agresi atau tindakan apa pun terhadap Republik Islam Iran, pasukan kami akan segera menyerang target yang telah ditentukan dengan kekuatan penuh," tambahnya.

Markas Pusat Khatam al-Anbiya sendiri merupakan komando militer tertinggi Iran yang membawahi koordinasi antara Angkatan Bersenjata reguler dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Pernyataan dari markas ini menandakan bahwa ancaman tersebut merupakan kebijakan resmi militer tertinggi Teheran.

Blokade Trump yang Mencekik

Pernyataan keras Teheran ini muncul hanya berselang sehari setelah Presiden Donald Trump memberikan pengumuman di Washington. Pada Selasa (21/4/2026), Trump memang menyatakan akan memperpanjang masa gencatan senjata dengan Iran, sebuah langkah yang disebutnya sebagai penghormatan atas permintaan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

Namun, di balik 'kebaikan' perpanjangan gencatan senjata itu, Trump menyisipkan kebijakan yang mencekik: blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran tetap diberlakukan secara ketat.

Trump secara tegas memerintahkan militer AS untuk mempertahankan blokade angkatan laut, yang bertujuan melumpuhkan arus logistik dan ekonomi Iran. Ia juga memberi syarat bahwa gencatan senjata ini hanya akan berlaku permanen jika Iran bersedia mengajukan apa yang ia sebut sebagai 'proposal terpadu' untuk mengakhiri perselisihan.

Diplomasi di Bawah Bayang-Bayang Perang

Sikap kontradiktif AS—menawarkan gencatan senjata namun tetap mempertahankan blokade—dipandang Iran sebagai bentuk agresi terselubung. Bagi Teheran, blokade militer di jalur perairan internasional adalah tindakan perang yang tidak bisa diterima.

Kini, bola panas berada di tangan para diplomat dan komandan militer kedua negara. Di satu sisi, Pakistan terus berupaya menjadi penengah agar dialog di Islamabad bisa membuahkan hasil. Namun di sisi lain, moncong meriam dan rudal Iran sudah terarah ke target-target AS, menunggu satu kesalahan kecil yang bisa memicu perang terbuka di kawasan tersebut.

Dunia internasional kini hanya bisa menanti, apakah perpanjangan gencatan senjata ini akan menjadi jalan menuju damai, atau justru sekadar masa tenang sebelum badai serangan benar-benar pecah.