Siap Bersaing dengan Biden, Keponakan JFK Umumkan Maju dalam Pilpres 2024

Robert F. Kennedy Jr resmi mengumumkan pencalonan dirinya menuju Gedung Putih pada pemilihan presiden AS 2024. [foto: Associated Press/Antonio Calanni]

Robert F. Kennedy Jr --keponakan mantan Presiden AS periode 1961-1963 John F. Kennedy (JFK) yang tewas terbunuh-- resmi mengumumkan pencalonan dirinya menuju Gedung Putih pada pemilihan presiden (pilpres) AS 2024.

Kennedy telah mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Komisi Pemilihan Federal untuk mengajukan diri sebagai bakal calon presiden AS dari Partai Demokrat.

Kennedy, dikenal sebagai aktivis anti-vaksin, menjadi wakil kedua dari Partai Demokrat yang akan mengikuti pilpres 2024 dan akan menantang Presiden Joe Biden.

Berprofesi sebagai pengacara, Robert F. Kennedy Jr. adalah putra mantan jaksa agung AS yang juga calon presiden pemilu 1968 Robert F. Kennedy, yang dibunuh di Los Angeles, California pada 5 Juni 1968.

Sementara itu, mantan Presiden AS Donald Trump, mantan Dubes AS untuk PBB Nikki Haley, mantan Gubernur Arkansas Asa Hutchinson, dan pengusaha kaya raya Vivek Ramaswamy adalah beberapa kandidat yang telah mengajukan diri sebagai bakal calon presiden AS dari Partai Republik untuk pilpres 2024.