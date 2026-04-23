Siap Hadapi Kemarau Godzilla El Nino, Mentan Amran Pastikan Stok Beras Aman 15 Bulan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kanan) bersama ekonom senior, Ichsanuddin Noorsy (kiri) di Gudang Perum Bulog di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026). (Foto: Inilah.com/Clara Anna)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) dalam kondisi sangat aman. Hal itu merespons fenomena kemarau panjang Godzilla El Nino yang membuat masyarakat khawatir.

Dalam tinjauan ke Gudang Bulog di kawasan Karawang, Jawa Barat, Mentan Amran mengatakan cadangan beras pemerintah mencapai 5 juta ton. Tak hanya itu, sektor Horeka (hotel, restoran, katering) juga memiliki 12,5 juta ton cadangan beras.

“Stok kita (CBP) 5 juta ton. Terbesar sepanjang sejarah. Kemudian di Horeka 12,5 juta ton. Standing crop 11 juta ton. Total, kalau tidak salah ini 28 juta ton. Ya, 28 juta ton itu setara 11 bulan. Sedangkan kekeringan hanya 6 bulan. Artinya aman,” ujar Mentan Amran, Kamis (23/4/2026).

Mentan Amran menegaskan pemerintah optimistis mampu menghadapi dinamika geopolitik global maupun perubahan iklim ekstrem yang diprediksi melanda Indonesia pada April 2026. Saat musim kering tiba, Indonesia masih bisa memproduksi 2 juta ton beras per bulan.

“Saat ini musim kering, kita masih berproduksi 2 juta ton per bulan karena ada irigasi,” tutur dia.

Sebagai langkah antisipasi kemarau panjang, Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan strategi pompanisasi, distribusi air, serta penguatan sistem irigasi di wilayah terdampak.

“Ada sawah irigasi, pompanisasi jalan, irigasi jalan. Nah, itu berarti 6–12 juta ton. Katakan 12 juta ton ya 4–5 bulan. Berarti bisa sampai April tahun depan, kekuatan pangan beras kita. Jadi aman. Karena 11 ditambah 4, ya 15 bulan,” jelas dia.

Fasilitas Karawang menampung kapasitas 102.000 ton, saat ini terisi sekitar 80.000 ton. Gudang sewa nasional Bulog sudah penuh 2 juta ton, menandakan tingginya serapan beras domestik pada periode panen raya.

Hingga April 2026, Bulog menyerap 1,6 juta ton beras dan 131.000 ton jagung dari petani. Penyerapan ini menjadi salah satu penopang utama stok cadangan pemerintah di luar hari besar keagamaan nasional.

Pemerintah memproyeksikan standing crop atau padi siap panen berada di 11 juta ton. Angka ini memperkuat ketahanan pangan nasional menghadapi potensi anomali iklim, termasuk El Nino pada periode berikutnya.

Dengan stok yang aman, pemerintah menegaskan tidak ada justifikasi kenaikan harga beras di pasar. Pedagang diminta mematuhi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional.

Strategi peningkatan produksi mencakup indeks pertanaman yang memungkinkan tiga kali panen per tahun per hektare. Program pompanisasi 500 ribu hektare, optimalisasi lahan 800 ribu hektare, dan cetak sawah baru 200 ribu hektare menjadi tulang punggung capaian ini.

Kemandirian pangan ini juga berimplikasi pada neraca perdagangan Indonesia. Berkurangnya impor beras mengurangi tekanan devisa di tengah volatilitas rupiah dan lonjakan harga minyak global.