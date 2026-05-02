Siap Kembali Berunding, Iran Tawarkan Damai dan Siap Buka Selat Hormuz

(Foto: iStock)

Angin segar diplomasi mulai berembus di tengah ketegangan Timur Tengah. Pemerintah Iran dikabarkan telah menyampaikan kesiapannya kepada para mediator untuk kembali duduk di meja perundingan di Pakistan pada awal pekan depan. Langkah ini diambil dengan syarat Amerika Serikat (AS) bersedia menerima proposal baru yang diajukan Teheran.

Laporan The Wall Street Journal pada Jumat (1/5/2026) menyebutkan bahwa Teheran mulai melunak. Dalam proposal terbarunya, Iran menawarkan pembukaan kembali Selat Hormuz yang menjadi urat nadi energi dunia. Sebagai imbalannya, Teheran menuntut jaminan penghentian serangan militer serta pencabutan blokade total terhadap pelabuhan-pelabuhan mereka.

Barter Nuklir dan Sanksi Ekonomi

Tidak hanya soal jalur pelayaran, tawaran Iran kali ini menyentuh isu yang jauh lebih krusial. Teheran dilaporkan membuka ruang untuk membahas kembali program nuklir mereka yang selama ini menjadi ganjalan utama hubungan kedua negara.

Syaratnya tegas, harus ada pelonggaran sanksi ekonomi dari pihak Washington. Langkah ini dinilai sebagai upaya Teheran untuk memulihkan ekonomi dalam negeri yang tercekik akibat isolasi internasional dan blokade maritim oleh militer Amerika.

Pernyataan Trump di Kongres

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump memberikan sinyalemen positif di hadapan Kongres. Trump menyatakan bahwa fase permusuhan aktif terhadap Iran yang pecah sejak 28 Februari lalu kini telah berakhir. Meski demikian, Pentagon dilaporkan masih terus memperbarui postur militernya di kawasan tersebut guna mengantisipasi ancaman yang dianggap masih mengintai.

Konflik ini sebelumnya memuncak pada akhir Februari saat AS dan Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke sejumlah titik di Iran yang memicu kerusakan hebat dan korban jiwa di kalangan sipil. Setelah sempat menyepakati gencatan senjata pada 7 April, perundingan lanjutan di Islamabad sempat buntu sebelum akhirnya muncul proposal baru ini.

Kini, bola panas berada di tangan Washington. Dunia menunggu apakah Gedung Putih akan menyambut 'proposal terpadu' dari Teheran ini untuk mengakhiri eskalasi yang telah mengguncang pasar energi global tersebut.