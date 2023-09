Siap-Siap Baper, Drakor Soundtrack #1 Bakal Tayang 23 Maret 2022

Serial drama Korea (drakor) Soundtrack #1 dijadwalkan akan tayang mulai 23 Maret 2022. Mengutip dari keterangan resmi pada Jumat, (11/03/2022), drama ini dibintangi oleh Han So-hee yang bermain pada drama Korea My Name, Nevertheless, The World of Married dan Park Hyung-sik bintang dari drama Korea Happiness, Suits, dan Strong Woman Do Bong Soon.

Drakor Soundtrack #1 bercerita tentang perjuangan Eunsoo (Han So-hee), seorang penulis lagu, dan Sunwoo (Park Hyung-sik), laki-laki yang telah menjadi sahabatnya selama 19 tahun.

Saat mendapat tantangan untuk menulis lagu hit tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan, tanpa diduga, keduanya harus tinggal bersama dan berbagi kisah cinta untuk menyelesaikan lagu tersebut.

Tanpa sepengetahuan Eunsoo, Sunwoo telah lama menyembunyikan perasaannya karena takut merusak persahabatan mereka dan kehilangan Eunsoo.

Seiring berjalannya waktu, keduanya semakin sering menghabiskan waktu bersama hingga perasaan yang disembunyikan pun mulai muncul, dan membuat keduanya harus berhadapan dengan sebuah dilema antara persahabatan dan cinta.

Dari cerita memukau karya Ahn Sae-bom dan arahan dari sutradara Kim Hee-won yang juga memproduksi drama Korea Vincenzo, The Crowned Clown, Money Flower, Soundtrack #1 menggabungkan pembawaan cerita dengan lagu-lagu dari beberapa penyanyi terkenal asal Korea seperti Kyuhyun, Park Boram, and Davichi yang dapat membuat para penonton terhanyut dalam kisah menyentuh serta mengenang cerita cinta yang telah lalu. Soundtrack #1 adalah konten Korea terbaru dalam koleksi konten kelas dunia yang tersedia di Disney+ Hotstar.