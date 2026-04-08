Siap-Siap! Purbaya Buka 380 Lowongan Bea Cukai untuk Lulusan SMA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/4/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan membuka 380 lowongan kerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk lulusan SMA/sederajat.

Purbaya menyebut rekrutmen tersebut ditujukan untuk mengisi posisi teknis di lapangan guna mendukung kinerja bea cukai. Ia menilai kebutuhan tenaga di sektor tersebut saat ini cukup mendesak.

“Kalau di (Kementerian) Keuangan sendiri kita enggak lama seperti saya bilang dulu kan buka di Bea Cukai (untuk) 380 lulusan SMA. Udah berapa bulan ini enggak jadi-jadi. Saya bilang, eksekusi aja karena saya perlu orang juga yang level pekerjanya betul-betul di level teknis di lapangan. Mungkin bulan depan dibuka,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu (8/4/2026).

Terkait pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini, ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Meski demikian, ia memastikan anggaran bukan menjadi kendala.

“CPNS ada (wewenang) di MenpanRB. Anggaran harusnya ada,” jelas dia.

Sebagai informasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengisyaratkan pemerintah akan membuka sekitar 160.000 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2026.

“Mudah-mudahan, mudah-mudahan,” ujar Rini di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Rini menyampaikan rencana pembukaan formasi tersebut seiring dengan jumlah aparatur sipil negara yang memasuki masa pensiun pada 2025.

"Kami sudah ada datanya, sekitar 160 ribu, begitu ya," katanya.