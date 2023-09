Siapa Alba Baptista, Mampu Taklukkan Hati Chris Evans Si Captain Amerika

Aktor Chris Evans mengumumkan pernikahannya dengan Alba Baptista, pada Sabtu (9/9/2023), di sebuah perkebunan pribadi di Cape Cod, Massachusetts, AS.

Dilansir People, sejumlah selebriti yang juga teman dekat Chris, menghadiri upacara pernikahan. Beberapa di antaranya rekan kerja di film Marvel seperti Robert Downey Jr., Chris Hemsworth dan Jeremy Renner. Pasangan aktor-aktris John Krasinski dan Emily Blunt juga dilaporkan hadir dalam resepsi yang digelar secara privat dan dijaga ketat tersebut.

Meski terpaut usai 16 tahun, Cris (42) dan Alba (26) sepakat meresmikan hubungan mereka dalam ikatan pernikahan setelah lebih dari setahun berpacaran.

Kabar percintaan Chris dan Alba pertama kali berhembus pada November 2022. Keduanya mulai go public ketika jalan bersama di depan umum di Central Park, New York, AS, pada 2022.

Dua sejoli ini dikabarkan kenal dan mulai saling suka setelah bertemu selama syuting di Eropa. Chris syuting film 'The Grey Man', sementara Alba syuting serial 'Warrior Nun'.

Chris dan Alba terlibat dalam produksi berbeda namun di lokasi syuting yang sama.

Pada Januari 2023, pemeran Captain America itu mengunggah momen langka kebersamaannya dengan sang kekasih. Dia memperlihatkan momen throwback 2022 bersama Alba.

Sebulan setelah mengonfirmasi hubungannya lewat Instagram, Chris Evans kembali memamerkan sosok Alba di media sosial. Dia mengunggah deretan foto mesra mereka.

Melalui unggahan Instagram Story, Chris memamerkan sederet foto mesranya dengan Alba, bertepatan dengan Hari Valentine, 14 Februari 2023.

Sosok Alba Baptista

Sebelum dikenal sebagai pacar Chris Evans, Alba Baptista sudah jadi perbincangan saat membintangi serial Netflix, Warrior Nun sebagai pemeran utama. Warrior Nun adalah debut proyek berbahasa Inggris pertama dari wanita yang memulai akting di usia 16 tahun tersebut.

Alba Baptista lahir dari ibu yang berasal dari Portugal dan ayahnya dari Brasil. Dia menguasai empat bahasa asing selain Portugal yaitu Inggris, Spanyol, Prancis dan Jerman. Dilaporkan Universo Online, ibunya adalah seorang penerjemah yang bekerja di Brasil karena itu mungkin bakatnya menurun dari orang tua.

Setelah Chris Evans dinobatkan sebagai pria terseksi versi Majalah People, sang aktor bikin patah hati banyak wanita karena dikabarkan sudah punya pacar.

Alba Baptista sudah cukup banyak membintangi film dan acara televisi. Selain aktris, wanita yang lebih muda 16 tahun dari Chris Evans tersebut juga sering jadi model. Paras cantiknya sering menghiasi majalah-majalah kenamaan, seperti Vogue, GQ, dan ACTIVA.

Selain cantik, Alba Baptista tampaknya juga memesona Chris Evans dengan hati dan kepribadiannya. Dilansir People, wanita tersebut cukup sering terlibat aksi amal. Pada 2018, ia diketahui banyak menghabiskan waktu untuk membantu panti asuhan di Kamboja untuk fokus pada edukasi.