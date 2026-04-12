Siapa Amanda Ungaro? Eks Model dan Diplomat Brasil yang Terseret Pusaran Kasus Epstein-Melania Trump

Amanda Ungaro (kanan) dan Melania Trump saat bersama di sebuah acara. (Foto: Instagram)

Nama Amanda Ungaro mendadak jadi buah bibir global. Mantan model asal Brasil ini mencuat ke permukaan setelah publik mengaitkannya dengan pernyataan defensif Ibu Negara Amerika Serikat, Melania Trump, yang membantah keterlibatan dirinya dalam lingkaran hitam Jeffrey Epstein.

​Spekulasi liar di media sosial menempatkan Ungaro sebagai sosok kunci yang mengetahui jeroan pergaulan elite New York. Pernyataan mendadak Melania di Gedung Putih Kamis (9/4/2026) lalu pun seolah menjadi 'pemantik' yang membuat publik menggali lebih dalam siapa sebenarnya Ungaro.

​Dari Catwalk ke Panggung Diplomasi PBB

​Latar belakang Amanda Ungaro terbilang unik sekaligus kontroversial. Sebelum dikenal di koridor diplomatik, ia adalah seorang model profesional asal Brasil. Kariernya bertransformasi drastis saat ia merambah dunia politik internasional, bahkan sempat menjabat sebagai Duta Besar Grenada untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

​Di PBB, Ungaro banyak bersinggungan dengan isu lingkungan dan blue economy. Namun, belakangan ia justru lebih sering muncul di media internasional untuk memberikan testimoni terkait pengalamannya di lingkaran sosial kelas atas New York yang kerap dikaitkan dengan mendiang Jeffrey Epstein.

​Prahara dengan Paolo Zampolli: Cinta dan Hukum

​Kehidupan pribadi Ungaro tak lepas dari nama Paolo Zampolli, pengusaha Italia-Amerika yang juga dikenal sebagai sosok yang memperkenalkan Melania Knauss kepada Donald Trump pada 1998 silam.

​Hubungan panjang Ungaro dan Zampolli menghasilkan seorang putra, namun berakhir di meja hijau. Keduanya sempat menjadi sorotan publik akibat sengketa hukum yang sengit terkait hak asuh anak.

Retaknya hubungan ini menjadi titik awal terungkapnya berbagai sisi gelap kehidupan pribadi sang mantan model di Amerika Serikat.

​Kejatuhan: Penipuan, Masalah Visa, dan Deportasi

​Meski pernah berada di puncak lingkaran elite, nasib Ungaro berujung tragis. Tahun lalu, otoritas Miami menangkapnya atas tuduhan penipuan terkait bisnis spa medis. Drama hukum ini membuka kotak pandora lain: izin tinggal atau visa Ungaro ternyata sudah kedaluwarsa selama bertahun-tahun.

​Meski Zampolli sempat mengakui adanya komunikasi dengan pejabat senior Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) untuk menanyakan kasusnya, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) menegaskan tidak ada intervensi politik.

Ungaro akhirnya dinyatakan melanggar aturan imigrasi dan dideportasi kembali ke Brasil.

​Buka Suara Soal Elite New York

​Kini, dari Brasil, Ungaro kembali menarik perhatian melalui berbagai wawancara media. Ia memberikan perspektif baru mengenai bagaimana lingkaran sosial kelas atas di New York beroperasi.

Pengakuannya ini dianggap sebagai 'informasi orang dalam' yang semakin menyudutkan narasi-narasi terkait jaringan pergaulan Jeffrey Epstein yang melibatkan nama-nama besar di Amerika Serikat.