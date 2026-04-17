Siapkan Kejutan di GIIAS 2026, Hyundai Godok 4 Model Baru untuk Pasar Indonesia

Belum reda euforia peluncuran sejumlah model anyarnya di awal tahun, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) rupanya sudah menyiapkan amunisi baru. Pabrikan asal Korea Selatan ini memberikan sinyal kuat bakal menghadirkan kejutan besar dalam gelaran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 mendatang.

Chief Operating Officer (COO) HMID Fransiscus Soerjopranoto memastikan bahwa pihaknya tengah meracik strategi untuk memanjakan konsumen di Indonesia. Kejutan tersebut bisa berupa peluncuran model kendaraan baru maupun inovasi layanan yang tidak terduga.

"Kita sedang menyiapkan beberapa produk baru. Nanti di GIIAS 2026 ada kejutan dari kita. Kejutan itu kan bisa seperti hari ini memperkenalkan Premium Courtesy Car. Tapi saya pastikan di GIIAS nanti, apakah itu dalam bentuk produk dan lain sebagainya, teman-teman akan terkaget-kaget," ujar Fransiscus di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Studi Mendalam untuk 4 Model Baru

Langkah Hyundai tidak sekadar gertak sambal. Fransiscus mengungkapkan bahwa saat ini HMID tengah melakukan studi intensif terhadap tiga hingga empat model kendaraan baru yang dianggap cocok dengan karakter dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Meski demikian, pria yang akrab disapa Frans ini masih menutup rapat keran informasi mengenai detail spesifikasi maupun sistem penggerak (powertrain) dari model-model tersebut. Apakah akan berbasis mesin konvensional (ICE), hybrid, atau listrik murni (EV), ia hanya memberikan sedikit bocoran tentang keseimbangan teknologi.

"Pastinya sejalan bahwa kita akan punya powertrain yang lebih balance (seimbang) buat masyarakat Indonesia, ditunggu saja," imbuhnya diplomatis.

Agresivitas di Kuartal Pertama

Agresivitas Hyundai di tahun 2026 sejatinya sudah terlihat sejak awal tahun. Pada kuartal pertama saja, HMID telah melepas dua varian tangguh ke pasar. Dimulai dengan peluncuran New Hyundai Creta Alpha pada awal Januari, yang disusul oleh debut All-New Hyundai Santa Fe XRT pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, Februari lalu.

Dengan catatan manis di awal tahun tersebut, kehadiran model-model baru di GIIAS nanti diprediksi akan semakin memperkuat posisi Hyundai dalam peta persaingan otomotif nasional.

Bagi konsumen, pernyataan 'siap-siap terkaget-kaget' dari sang COO tentu menjadi undangan terbuka untuk menantikan panggung GIIAS 2026. Akankah Hyundai membawa model MPV baru, atau justru memperluas lini SUV mereka yang sedang naik daun? Kita lihat saja nanti.