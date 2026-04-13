Siapkan Mesin Partai, Mardiono Minta Kader PPP Fokus Kejar Target Elektoral

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono bersama pengurus DPW PPP Sulawesi Tenggara.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengajak seluruh kader untuk bekerja secara elektoral dengan target yang terukur.

Langah ini dilakukan untuk meningkatkan perolehan suara secara linier dari tingkat DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, hingga DPR RI.

Hal ini disampaikan Mardiono saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PPP untuk Kota Baubau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kita jemput kemenangan PPP di setiap TPS pada Pemilu 2029. Target perolehan suara harus berbanding lurus di semua tingkatan, sehingga pada akhirnya kita dapat melampaui parliamentary threshold,” tegasnya dalam keterangan persnya, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, Muscab yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru, tetapi juga harus mampu melahirkan gagasan dan ide-ide strategis.

Hal ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

“Walaupun membuka secara virtual, Insya Allah tidak mengurangi semangat kita semua. Kita harus mulai mempersiapkan tahapan Pemilu 2029 sejak saat ini,” ujar Mardiono.

Mardiono menekankan pentingnya kesiapan administrasi kepengurusan, baik di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) maupun Pimpinan Anak Cabang (PAC), sebagai fondasi utama menghadapi kontestasi politik mendatang.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Sulawesi Tenggara Rachmawati Badalla menyampaikan bahwa pelaksanaan Muscab merupakan bagian dari amanah organisasi sesuai AD/ART partai.

Dia menjelaskan, hingga saat ini DPW PPP Sultra telah melaksanakan Muscab di enam daerah, yakni Kolaka Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan, Muna Barat, serta kini mencakup tiga wilayah tambahan dan kemudian wilayah selanjutnya akan segera menyusul.

“Sultra siap terus bergerak dan berjuang. Sebagai partai Islam, kita memiliki semangat untuk mengembalikan kejayaan PPP dan kembali ke Senayan. Ini menjadi impian sekaligus usaha kita bersama,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPC PPP Baubau yang juga Wali Kota Baubau Yusran Fahim menegaskan bahwa Muscab harus dimaknai lebih dari sekadar agenda rutin atau seremonial.

“Muscab ini adalah momentum sakral dalam perjalanan organisasi. Kita ingin menjadikannya sebagai panggung kebangkitan PPP,” kata Yusran.

Yusran mengakui bahwa perjalanan PPP dalam beberapa tahun terakhir mengalami dinamika pasang surut. Namun, hal tersebut harus dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk melompat lebih tinggi ke depan.

Menurutnya, kunci utama untuk membawa PPP kembali ke Senayan adalah komitmen dan persatuan seluruh kader.

“Mari kita jadikan kekuatan dan keterbatasan sebagai bahan untuk lompat setinggi mungkin. Agar PPP lebih baik ke depan, serta mewujudkan cita-cita bersama,” pungkasnya.